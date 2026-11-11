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Estrenos (11 de noviembre). 54 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus, Disney+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

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Vuelve 'El señor de los anillos', el nuevo true crime de los responsables de 'El caso Asunta' y más

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No sé si se sigue celebrando o al menos conmemorando ese día del soltero que yo lo he conocido como estratagema comercial. Pero el caso es que cae en miércoles y eso implica despertar con los estrenos. Ya sean para ver solo o en compañía, estas son las, 54 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime y Apple TV. 

Índice de Contenidos (12)

El crimen de pazos

Creada por Curro Serrano, Ramón Campos, Gema R. Neira yh David Orea Arribas | Reparto: Verónica Sánchez, Marta Nieto, Tristán Ulloa, Miguel Borines

Nueva miniserie true crime de la mano de Bambú, que ya trajo 'El caso Asunta', que nos lleva a un pueblo gallego. Ahí Irene será brutalmente atacada, con todas las sospechas cayendo en su marido, Aniceto. Sin embargo, parece que la realidad es mucho más compleja.

Estreno el viernes en Netflix (3 episodios)

Infamia

Creada por Manuel Gancedo y Eduardo Torallas | Reparto: Susana Abaitua, Jorge Bosch, Jon Olivares

Thriller protagonizado por una joven profesora de derecho que vuelve al pueblo materno huyendo de una situación. Allí se topará con el misterio de la desaparición de unas chicas en un caso a punto de prescribir.

Estreno el viernes en HBO Max (6 episodios, semanal)

Siendo Heumann (Being Heumann)

Dirigida por Sian Heder | Reparto: Ruth Madeley, Mark Ruffalo, etc.

Una de las grandes apuestas de Apple TV para la inminente carrera de los Oscar 2027 viene de la mano de la directora de 'CODA'. En esta ocasión tenemos la biografía de Judith Heumann, activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Estreno el viernes en Apple TV

Plataformas de streaming 2026: comparativa, precios y catálogo de Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras
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Todos los estrenos

Netflix

  • Alan’s Universe (sábado)
  • Allen (jueves)
  • El asesino con ojos de corazón (sábado)
  • Avedon (miércoles)
  • El cine según Philomena Cunk (domingo)
  • El claroscuro (miércoles)
  • Como hermanos T2 (jueves)
  • El crimen de Pazos (viernes)
  • El cuerpo (miércoles)
  • Ellas dan el golpe (viernes)
  • La emperatriz T3 (jueves)
  • Góspel de navidad (miércoles)
  • Heartland (viernes)
  • El intercambio navideño (jueves)
  • Lara Croft Tomb Raider (jueves)
  • La ley de Alicia (miércoles)
  • Lola Lolita. Pyjamada (jueves)
  • Milagros en urgencias (jueves)
  • No nos rendimos (jueves)
  • Nos conocimos en Estambul T2 (jueves)
  • Peleas a domicilio (viernes)
  • Regreso a Christmas Creek (viernes)
  • Suzane Von Richtofen: Lo que el tiempo no borra (miércoles)
  • Until Dawn (sábado)

HBO Max

Disney+

  • Naruto [N] (miércoles)
  • Naruto: Shippuden [N] (miércoles)
  • La vida secreta de las esposas mormonas: Orange Country (jueves)

Movistar Plus 

Filmin

Apple TV 

  • 12 12 12 
  • Siendo Heumann 
  • Snoopy presenta: 12 días para navidad

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Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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