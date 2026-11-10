Tom Cruise (64 años): "Mantengo mi teléfono lo más lejos posible de mí, quiero dedicarle el menor tiempo posible"

Está claro que no puedes llegar a convertirte en una de las mayores estrellas de la historia de Hollywood si tienes la mirada clavada en la pantalla de tu teléfono móvil y no prestas la suficiente atención a tu entorno y a la gente que habita en él. Tom Cruise tiene esto más que asimilado, y en una entrevista con GQ no dudó en explicar su postura frente al uso de estas tecnologías: minimizarla en la medida de lo posible y apostar por el trato 100 % humano en sus relaciones profesionales.

La comunicación humana de Cruise

La estrella de 64 años, cuyo último trabajo ha sido en la polémica y criticada 'Digger' de Alejandro G. Iñárritu, asegura que, dentro de toda la suerte de misticismo que desprende su figura y su aparente hermetismo, le gusta "hablar con la gente".

Está lo más lejos posible de mí. A veces tengo que ocuparme de ello y hago algunas cosas, pero no es lo mío, no. Miro y escucho, y quiero dedicarle el menor tiempo posible. Y mi equipo y la gente saben que es así: "No me enviéis un correo electrónico detallado. Venid a hablar conmigo". Me gusta hablar con la gente.

Con esto sobre la mesa, Cruise no dudó en señalar que su mirada casi siempre está puesta en el futuro cuando se le preguntó sobre la idea errónea sobre él que cree que está más extendida entre la opinión pública.

La verdad es que no tengo ni idea. No me paso el tiempo pensando en esas cosas. Nunca pienso en eso. Estoy más centrado en el futuro. Para mí, lo importante es el presente y el futuro.

Pero esto no quiere decir que el bueno de Tom no haga retrospectiva de vez en cuando, siempre con una intención constructiva.

Miro atrás para evaluar cómo puedo hacer las cosas mejor. Me pregunto: "¿Qué funcionó y qué no funcionó?". Puedo recordar las cosas con alegría. Analizo la historia. Observo lo que funcionó anteriormente. Ahora estamos volviendo a lentes más antiguas y nos preguntamos: "¿Cómo conseguimos ese aspecto?», «¿Cómo lo logramos hoy?" y "¿Hacia dónde avanzamos?".

No soy alguien que viva en el pasado. ¿Entiendes lo que quiero decir? No estoy anclado en el pasado. Está esa alegría de crear algo, en el logro, y luego siempre hay un nuevo sueño. Siempre hay un sueño más grande. Y esa es la clave. Eso es lo que siempre me ha interesado.

Por lo pronto, en el futuro cercano de Tom Cruise se vislumbran la secuela de 'Días de Trueno', que se estrenará el 2 de junio de 2028, y su sonado proyecto con SpaceX dirigido por Doug Liman.

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