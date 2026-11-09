"Me siento increíblemente aliviado". James Gunn deja de ser el jefazo de DC tras cuatro años muy complicados al frente

Esto sí que no lo esperaba nadie. James Gunn acaba de anunciar que deja de ser el jefe creativo de la nueva DC, pero es que su socio Peter Safran también abandona el barco. Eso sí, en Skydance han tardado bien poco en nombrar a un sustituto, ya que la nueva cabeza visible al frente de este universo de superhéroes es Jeremy Latcham, un antiguo ejecutivo de Marvel.

La noticia de la salida de Gunn y Safran al frente del liderazgo de DC se produce bien poco después de que Paramount formalizase su compra de Warner. Inicialmente se esperaba que ambos siguieran al frente, pero finalmente no ha sido el caso.

Este anuncio no supone la marcha total de DC de ambos, pues todavía hay proyectos supervisados por ambos que están en diferentes fases. De hecho, los esfuerzos de Gunn se centran actualmente en llevar a buen puerto 'Man of Tomorrow', la esperadísima secuela de su 'Superman' que se estrena en julio de 2027.

No está claro hasta qué punto el enorme fracaso de 'Supergirl' puede haber precipitado este movimiento, pero lo cierto es que el contrato de ambos en esas posiciones llegaba a su final en primavera de 2027, por lo que puede que simplemente ambas partes hayan querido concluirlo algo antes de tiempo.

Su lugar estará ocupado a partir del 1 de diciembre de 2026 por Latcham, antiguo vicepresidente sénior de producción y desarrollo de Marvel, participando en títulos como 'Iron Man', 'Guardianes de la Galaxia', donde coincidió con Gunn, o 'Vengadores: Endgame'.

El mensaje de James Gunn

Por su parte, Gunn ha lanzado un mensaje en su cuenta de Instagram comentando su salida y confesando que "lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que, por decirlo suavemente, mi tiempo en DC Studios ha sido complicado. No me gusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo (gracias a Peter por soportar la peor parte). Siempre he sido muy trabajador, pero como cineasta al menos podría tomarme breves descansos para relajarme, y he robado incluso ese tiempo tanto de mí mismo como de mis seres queridos durante los últimos cuatro años".

"Me siento increíblemente aliviado y emocionado de volver a dedicarme exclusivamente al cine", concluye Gunn, quien dice alegrarse de haber aceptado el puesto, pero ahora quiere centrarse exclusivamente en hacer sus películas. Lo que sí que no queda claro es si Gunn y Safran seguirán vinculados a DC más allá de los proyectos que ya estaban comprometidos de antemano.

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