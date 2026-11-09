"No era ningún santo". 52 años después, el actor de Almanzo desmonta el mito de Michael Landon en 'La casa de la pradera'

Décadas después de su estreno y gracias a innumerables reposiciones, 'La casa de la pradera' (Little House on the Praire) sigue siendo uno de los wésterns y dramas familiares más añorados y mejor valorados de la historia de la televisión. Incluso después de un entrañable reboot de Netflix, la serie clásica sigue funcionando fantásticamente.

Tanto que desde la plataforma estadounidense Peacock estimaron sus reproducciones en 13,3 mil millones de minutos allá por 2024. Algo que cumple con la profecía que en su momento su protagonista y productor ejecutivo Michael Landon hizo a uno de sus compañeros de reparto, Dean Butler: «la gente va a ver esta serie mucho después de que nos hayamos ido.»

Profeta, pero no santo

Una suerte de profecía que no se creyó demasiado en su momento el actor que interpretó durante las últimas temporadas de la serie a Almanzo Wilder, el interés romántico de la Laura Ingalls de Melissa Gilbert, según desveló en una entrevista con Yahoo.

Una entrevista en la que Butler relata cómo se le acercó Michael Landon después de hacer una audición para hacerle una pregunta que cambiaría su vida: «¿Qué vas a hacer la segunda semana de mayo?». Había conseguido el papel. Dos días después de graduarse, trabajaría en 'La casa de la pradera'.

Eso sí, si siempre estará agradecido por la oportunidad, nunca sintió esa especial veneración que se tiene hacia Landon. Para Butler no era más que un mentor y su relación se quedaba ahí: «No diría que Michael era mi amigo, no éramos colegas».

Además, rechaza de plano la leyenda y la cierta aureola que se le colocó al actor en vida y que persiste décadas después de su muerte:

«No era un ser humano perfecto. Existe esta mitología o mitificación, de Michael, de que era un santo. Y, bueno, no lo era. Era una fuerza creativa humana absoluta. Nadie amaba tanto su trabajo como Michael.»

Unas declaraciones que parecen alinearse con lo relatado por Karen Grassle, "Ma Ingalls", en sus memorias. La actriz explicó en papel cómo las tensiones entre ellos, causadas en parte por chistes machistas y burlas por parte de Landon, provocó que al final dejase la serie en su temporada 8.

En Espinof | Del lejano oeste al western moderno, las mejores 22 series de la historia