Ni siquiera un Dios puede con el mejor monstruo del cine de ciencia ficción. 'Godzilla Minus Zero' revienta la taquilla mundial con 63 millones en sólo tres días

Las buenísimas sensaciones que dejó 'Godzilla Minus One' fueron premiadas con un gran éxito en taquilla, pero también estaba claro que su secuela iba a verse muy beneficiado por ello. Tanto es así que 'Godzilla Minus Zero' ha hecho historia con 63 millones en apenas tres días para convertirse en la película más taquillera del mundo ahora mismo.

Eso sí, donde mejor ha funcionado 'Godzilla Minus Zero' es en Estados Unidos pese a tratarse de una producción japonesa, ya que allí ha hecho historia al sumar 32 de los 63 millones que ha conseguido durante su primer fin de semana en salas. Una cifra sencillamente asombrosa, pero aún más si tenemos en cuenta que su presupuesto está estimado en apenas 13 millones.

Nadie puede con Godzilla

Por darle aún más perspectiva a esa cifra, 'Godzilla Minus One' logró una recaudación total en cines de 113,93 millones de dólares, por lo que su secuela ya ha recaudado más de la mitad en apenas tres días. Obviamente, habrá que ver cómo se mantiene de aquí en adelante, pero el nuevo largometraje de Takashi Yamazaki ya sería un éxito aplastante incluso si la retirasen ya mismo de las salas de cine.

No obstante, la victoria de 'Godzilla Minus Zero' no ha sido tan aplastante como uno podría esperar, pero es que este fin de semana se ha lanzado también una enorme superproducción de India como 'Ramayana: El nacimiento de una leyenda' que ha sumado 55,7 millones de dólares durante esos mismos 3 días.

'Ramayana: El nacimiento de una leyenda' cuenta la historia de Rama, considerado como la séptima encarnación terrenal del Dios Visnú. Es la primera entrega de un ambicioso proyecto dividido en dos entregas y con un coste total superior a los 400 millones de dólares, por lo que en este caso todavía no procede hablar de éxito.

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