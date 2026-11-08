Netflix también se rinde a la inteligencia artificial: así quiere ayudarte a elegir qué ver

Elegir qué ver en Netflix puede convertirse, en ocasiones, en una tarea más larga que el propio capítulo. La plataforma lleva años presumiendo de un algoritmo capaz de detectar los gustos de sus suscriptores y convertir producciones sin grandes estrellas ni campañas millonarias en fenómenos mundiales. Sin embargo, encontrar el siguiente título al que engancharse sigue siendo uno de sus grandes desafíos. Y ahora ha decidido recurrir a la inteligencia artificial para intentar solucionarlo.

La compañía ha presentado AI Discover, una nueva función que incorpora un asistente inteligente a su aplicación para televisores. Su objetivo, según el comunicado, es bastante sencillo: ayudar a los usuarios a encontrar series y películas en función de lo que les apetece ver en cada momento, sin tener que perderse entre interminables filas de recomendaciones.

La herramienta funciona a través de diferentes categorías temáticas que aparecen acompañadas de pequeños fragmentos de películas o series. Entre las opciones disponibles figuran propuestas como 'Algo ligero', 'Dame miedo' o contenidos pensados para ver en familia. También permite buscar títulos populares o producciones de corta duración.

A partir de esas preferencias, la inteligencia artificial genera una selección de recomendaciones que el usuario puede ir afinando. Además, existe la posibilidad de ajustar los resultados indicando qué propuestas interesan y cuáles no se quieren volver a recibir. Una manera de enseñar al sistema qué encaja con cada espectador y qué debería descartar.

Asistente de IA sin necesidad de escribir

Uno de los aspectos más llamativos de AI Discover es que Netflix ha evitado convertirlo en el típico chatbot con el que mantener una conversación. De hecho, ni siquiera hace falta escribir. La experiencia está diseñada para manejarse con el mando del televisor, mediante la selección de opciones predeterminadas, algo que facilita bastante su utilización desde el sofá.

La plataforma explica que esta tecnología se apoya en un modelo de inteligencia predictiva capaz de responder en tiempo real y seguir aprendiendo de las preferencias del usuario. Por tanto, no se trata simplemente de añadir una etiqueta de inteligencia artificial al buscador tradicional, sino de incorporar una capa adicional de recomendaciones más personalizadas.

Netflix AI Discover

Eso sí, la función llega con algunas limitaciones. AI Discover no estará disponible en los perfiles infantiles ni en los dispositivos móviles, al menos durante esta primera fase. Su uso queda restringido por ahora a determinados televisores compatibles.

Netflix también ha aclarado que los datos recopilados mediante esta herramienta no se utilizarán para tomar decisiones sobre los contenidos que producirá en el futuro. Es decir, el objetivo es mejorar la experiencia de búsqueda de los suscriptores, no decidir qué series o películas deben recibir luz verde.

Lanzamiento limitado antes de su expansión

Por el momento, AI Discover está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios de Estados Unidos que utilizan Netflix en inglés y cuentan con televisores compatibles. La compañía tiene previsto ampliar progresivamente su disponibilidad durante las próximas semanas.

Quienes tengan acceso podrán identificar la nueva función mediante un icono rojo con forma de gema y una etiqueta de 'Nuevo' en la parte superior de la pantalla.

El movimiento resulta significativo para una plataforma que ha construido buena parte de su identidad alrededor de un algoritmo de recomendaciones que, durante años, ha sido una de sus grandes señas de identidad. Ahora, incluso Netflix parece necesitar una ayuda extra para que sus usuarios encuentren algo que ver. La inteligencia artificial entra así en juego para resolver uno de los problemas más cotidianos del streaming: pasar más tiempo disfrutando de una serie y menos decidiendo cuál poner.

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