Netflix tiene un serio problema con sus series: el público deja de verlas tras la primera temporada con caídas de hasta el 70 %

Hace cosa de una semana os contábamos que la segunda temporada de 'Avatar: La leyenda de Aang' había caído en picado respecto a su predecesora, perdiendo un 59 % visualizaciones que se tradujeron en 8,7 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días en el catálogo de Netflix frente a los 21,2 millones con los que arrancó su periplo la primera tanda de episodios del show creado por Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko y Albert Kim.

En picado

Pues bien, un informe de Bloomberg ha demostrado que el caso de 'Avatar' no es, ni mucho menos, aislado, y que confirma una tendencia que ha estado sufriendo la plataforma de streaming desde hace años. Según recoge el medio, las segundas temporadas de las series de Netflix tienden a experimentar caídas severas estimadas entre el 30 % y el 70 %, y los ejemplos para ilustrarlo, desde luego, no sobran.

Entre las producciones más afortunadas que figuran en el estudio se encuentra 'One Piece', que solo perdió el 30 % del público entre 2023 y 2026, alzándose como la triunfadora, muy alejada de 'Una nueva jugada', 'El agente nocturno' y 'Las cuatro estaciones', todas ellas con caídas cercanas al 50 %. Tras ellas encontraríamos la mencionada 'Avatar: La leyenda de Aang' con casi un 60 % y, coronando la nada halagüeña lista, 'Bronca', que se desplomó un demoledor 70 %.

Resulta curioso que las series de Netflix sigan esta tónica, calificada por Bloomberg como la gran preocupación de la plataforma a día de hoy y como un asunto que siguen intentando averiguar cómo resolver a golpe de análisis de datos, mientras que la televisión lineal de toda la vida continúa obteniendo los mejores datos de público en torno a las terceras y cuartas temporadas de sus series.

Los motivos de los descalabros continúan siendo una incógnita, aunque no son pocas las voces que los explican aferrándose a los grandes lapsos de tiempo —en ocasiones de entre dos y tres años—que transcurren entre el final de las primeras temporadas y los inicios de las segundas. Sea como fuere, en la Gran N del streaming tienen un serio problema que abordar si no quieren ver cómo su crecimiento anual sigue estancado.

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