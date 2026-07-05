La temporada 2 de 'Black Clover' será uno de los grandes eventos de anime del año, y su nuevo tráiler promete tenernos dando botes en la silla

Se ha hecho de rogar, porque ya han pasado unos cuantos añitos desde que 'Black Clover' se despidió. Desde entonces en Studio Pierrot han pegado unos cuantos cambios a su modelo de producción y ahora quieren apostar por series más cortas pero de una calidad altísima, y el regreso de Asta promete entrar de miedo en esta descripción.

La espera termina

Hace unas semanas se confirmó que la segunda temporada de 'Black Clover' arrancaría oficialmente el próximo octubre de 2026, con los animes de otoño. Además, se ha confirmado que podremos seguirla en simulcast en Crunchyroll, quienes se vienen ocupando desde hace años de distribuir la serie de anime.

Durante la Anime Expo 2026 de Los Ángeles se ha podido ver en exclusiva el primer episodio de la segunda temporada, y los fans de 'Black Clover' han salido de la sala revolucionados. Las reacciones en redes sociales no se han hecho de rogar, y lo cierto es que el regreso 'Black Clover' ha tenido un recibimiento tremendo y se coincide en que el anime luce mejor que nunca.

Desde Studio Pierrot han subido de nivel con la calidad, y su nuevo tráiler apunta a que tenemos entre manos uno de los animes más explosivos de todo 2026. Se nota que le están dando mimo a cada detalle y que quieren volver a jugar en las grandes ligas del anime, y si dan los pasos correctos 'Black Clover' podría ponerse al nivel de series estrella como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' en cuanto a calidad.

Eso sí, por ahora no se ha confirmado la duración de la segunda temporada de 'Black Clover', así que quizás en Pierrot quieran seguir la fórmula de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' y centrarse en estrenar anualmente una temporada de 12 o 13 capítulos.

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