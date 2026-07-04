En 3 días se estrena el remake de uno de los animes más influyentes de la historia. Un pilar de la ciencia ficción que promete un retorno explosivo

Últimamente los remakes de anime han ido tomando cada vez más carrerilla y se están convirtiendo en eventos que esperar con ganas (o si no que se lo digan a 'The One Piece'). Desde Science SARU se han subido justo a tiempo a la moda y preparan uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha, un remake de un clásico que encumbró el cyberpunk y supuso la entrada al mundo del anime a toda una generación: 'Ghost in the Shell'.

Una nueva adaptación, pero buscando las raíces

El manga de Masamune Shirow ya tuvo allá por 1995 una película dirigida por el genial Mamoru Oshii. Su impactante calidad visual y su exploración de la naturaleza humana, además de reflexiones políticas y filosóficas, marcó de lleno a los espectadores de la década y dejó su huella en creadores posteriores del género. Más notablemente en las hermanas Wachowski, que a menudo citan 'Ghost in the Shell' como una de sus grandes inspiraciones para 'The Matrix'.

El clásico de ciencia ficción luego dio pie a una franquicia muy jugosa de la que han salido varios videojuegos, películas secuelas, varias series, e incluso una adaptación en acción real. Ahora le toca el turno a esta nueva 'Ghost in the Shell' de Science Saru, que promete ser una adaptación fiel al manga original con una serie contenida y bien puntera.

Desde Science Saru han ido dejando ver unos cuantos adelantos muy prometedores y llenos de color, y a partir del próximo 7 de julio podremos comprobar si la nueva 'Ghost in the Shell' cumple las expectativas. Se estrenará directamente en Amazon Prime Video, con un nuevo episodio cada semana y con doblaje en castellano disponible desde el día del estreno.

A pesar de que es una obra de ciencia ficción, sus creadores han querido celebrar la humanidad y el alma de 'Ghost in the Shell' y han dejado claro que es una obra de amor realizada por humanos, sin inteligencia artificial. Aunque también nos prometen que no han reparado en gastos con tecnología puntera para traer de vuelta a Motoko Kusanagi como solo ella se merece.

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