Malas noticias para Santiago Segura. 'Torrente presidente' acaba de ser destronada por el nuevo exitazo de Netflix

El reinado de 'Torrente presidente' en Netflix ha sido más efímero de lo esperado, pues la película de Santiago Segura acaba de ser destronada por 'Enola Holmes 3', la nueva entrega de la famosa franquicia de cine de aventuras liderada por Millie Bobby Brown.

Eso supone que 'Torrente presidente' ha aguantado apenas cinco días como la película número 1 de Netflix en España. Poco tiempo para un largometraje que sumó más de 28 millones de euros durante su paso por los cines españoles, pero quizá ahí esté parte de la explicación, pues eso supone que muchos espectadores potenciales ya la habían visto.

Número 1 ya en 57 países

Con todo, no conviene descartar que 'Torrente presidente' acabe volviendo a lo más alto dentro de unos días. Ahí todo va a depender del aguante que tenga 'Enola Holmes 3' más allá del impacto inicial de su estreno. Por ahora ya es número 1 en 57 países, pero esa cifra todavía va a crecer más, pues aún no hay datos de todos los territorios en los que está disponible la plataforma.

La nueva aventura de la hermana de Sherlock Holmes, interpretado de nuevo por Henry Cavill, llega cuando está a punto de casarse Lord Tewkesbury. Su hermano se opone a ello, pero lo que realmente complica todo es su misteriosa desaparición. A Enola no le queda otra que ponerse manos a la obra para esclarecer este misterio.

Se da la particularidad de que 'Enola Holmes 3' es la película de la saga peor valorada por la prensa especializada, ya que se tiene que conformar con un 69% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la primera entrega marca un 91% y la segunda un 93%.

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