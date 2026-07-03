El director de 'Minions & Monsters' revela cómo creó su inconfundible idioma: "Hay algo mágico en el hecho de que no los entiendas"

Después de siete películas y más de una década dando voz a los Minions, Pierre Coffin sigue siendo la única persona capaz de hablar con naturalidad el peculiar idioma de las criaturas amarillas de Illumination. Y lo curioso es que ni siquiera él puede imitarlo cuando se lo piden fuera del estudio.

Una mezcla de todo un poco

El director y creador del llamado minionés ha revelado que las voces que todos conocemos son el resultado de un proceso mucho más complejo de lo que parece y explica cómo un simple galimatías improvisado acabó convirtiéndose en uno de los idiomas ficticios más icónicos del cine de animación.

Por el estreno de 'Minions & Monsters' Coffin reconoce en Variety que es habitual que la gente le pida imitar la voz de los Minions, pero aclara que no puede hacerlo al instante. "Si me pidieran que hiciera la voz de los Minions ahora mismo, simplemente no podría", admite. El motivo es que sus diálogos se graban a cámara lenta y después se elevan seis semitonos mediante un programa de edición, por lo que el resultado final es muy distinto de su voz real.

Cuando rodaron 'Gru, mi villano favorito', no estaba claro cómo debían sonar los Minions. De hecho, mientras esperaban encontrar la voz definitiva, Coffin grabó una versión provisional, improvisando palabras sin sentido. "No sabía muy bien qué decir, así que balbuceé incoherencias... creo que dije panqueque y panna cotta", recuerda. Y parece que en el momento en el que el productor Chris Meledandri escuchó aquella prueba le pidió que hiciera las voces.

A partir de la segunda película, Coffin empezó a construir un lenguaje propio mezclando palabras de distintos idiomas. El minionés incluye expresiones en español, italiano, francés, japonés, coreano, alemán, hindi o indonesio. Su objetivo era que el público no entendiera literalmente lo que dicen los personajes, pero que sí pudiera captar sus emociones. "Creo que hay algo mágico en el hecho de que no los entiendes, pero a la vez los comprendes", explica.

Para Coffin, el significado de cada palabra es lo de menos. Aunque grabar todas las voces terminó agotándolo hasta el punto de abandonar temporalmente la dirección de la saga, Coffin no contempla dejar el idioma en manos de otra persona. "La razón por la que me resisto a cederlo a otra persona es que... cuando lo oigo, siento que no encaja, que el lenguaje está mal", asegura. Para él existe una conexión especial entre su forma de interpretar el minionés y la animación de los personajes, una combinación que considera imposible de replicar. Y es parte de la fórmula del éxito.

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