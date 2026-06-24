El remake de 'One Piece' desvela por fin su primer tráiler. Netflix prepara la versión definitiva del anime, y su regreso al East Blue viene apuntando maneras

Ya han pasado varios años desde que se anunció 'The One Piece', un remake del anime de la mano de Wit Studio que quiere atraer a una generación de nuevos fans. El objetivo es volver a adaptar el manga de Eiichiro Oda desde el principio, pero con un ritmo mucho más ligero, sin relleno, eliminando la censura y con una animación puntera al nivel de los animes modernos.

Vamos por buen camino

Desde luego, 'The One Piece' tiene la receta para el éxito, aunque ha sido un proyecto de esos que se cuecen a fuego muy lento y se ha hecho de rogar desde que se anunció su existencia en 2023. Netflix nos ha ido dando la información con cucharaditas, pero ahora por fin ha desvelado el primer tráiler del remake, y viene apuntando maneras.

Que la animación del remake iba a ser potente era algo que ya teníamos asegurado. Al fin y al cabo, de la producción se está encargando Wit Studio, uno de los estudios más renombrados del momento y que se han probado de sobra en 'Spy x Family', 'Shingeki no Kyojin' y 'Vinland Saga', entre otros tantos.

Los primeros avances y el arte conceptual ya apuntaban a tener un enfoque bastante cinematográfico, así que habrá que ver qué tal funciona este nuevo toque para el remake, especialmente porque parece que se apoya bastante en el uso de CGI. Aunque el propio Oda es el primero que no quiere que 'The One Piece' sea un simple refrito del anime original, así que Wit ha tenido bastante libertad para dar a Luffy y compañía su propio toque.

Ya sabemos que 'The One Piece' se estrenará en febrero de 2027 directamente en Netflix, que poco a poco se está convirtiendo en la casa de los Sombrero de Paja. Comenzará adaptando la Saga del East Blue desde el principio, con siete episodios que de 40 minutos que adaptará hasta el Arco del Baratie con el reclutamiento de Sanji.

Eso sí, por ahora están siendo bastante zorros y no han revelado demasiados detalles sobre el doblaje más allá de una voz en off. Aunque como se puede oír en la versión japonesa del tráiler, parece que Mayumi Tanaka regresará como Luffy y afirma que "a pesar de que este desafío a su edad le ha traído algo de ansiedad, la experiencia ha estado llena de reflexiones y le ha permitido renovar su espíritu a la hora de interpretar a Luffy".

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