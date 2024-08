"No hagáis copypaste": Eiichiro Oda no quiere que el remake de 'One Piece' sea un refrito de su manga (ni del anime de Toei)

Poco a poco vamos teniendo más novedades e imágenes de 'The One Piece', el remake del anime que prepara Wit Studio para Netflix. Es la primera vez que tenemos un remake de un anime mientras el anime original aún no ha terminado... y mientras el manga de Eiichiro Oda todavía sigue en publicación y sin pinta de que vaya a cerrarse dentro de poco.

Hay que darle su propio toque

Así que estar a la altura tanto del anime que lleva emitiéndose desde 1999 como del manga original en sí no es nada fácil. Pero según Masahi Koizuka, el director de 'The One Piece', Oda les dio un consejo de oro: haced vuestra propia cosa.

El mensaje de Oda para la producción fue "Quiero que todos os expreséis, no que hagáis un copia y pega del trabajo", explicando que no quería que en Wit tan solo se encargase de replicar su manga al dedillo.

Muchas producciones de anime intentar ser fieles al máximo, replicando las viñetas del manga de la manera más cercana posible. Que ojo, no es que sea una mala aproximación o algo negativo, pero Oda animó al estudio a interpretar a su manera la historia y el arte para añadir una nueva capa con su toque.

Aunque, por otro lado, esto también ha hecho el trabajo de Koizuka y el resto del equipo aún más difícil y ha presentado nuevos desafíos. Principalmente, captar correctamente la esencia de 'One Piece', su historia y sus personajes, para conseguir evocar el sentimiento de los lectores la primera vez que leen el manga.

Por suerte, el equipo creativo de 'The One Piece' tiene una baza a su favor: la juventud. Los artistas de Wit crecieron leyendo el manga de Oda, y según Koizuka entienden perfectamente el impacto emocional que tuvieron ciertas escenas, algo muy importante a la hora de plasmarlas en el anime.

"[El equipo] crecieron leyendo 'One Piece' desde una edad muy temprana, y ahora están trabajando en este proyecto mientras todavía tienen la ilusión y la alegría de un lector", dijo Koizuka sobre el equipo creativo del nuevo anime. "Tienen este sentimiento muy fuerte de todo lo que sentían cuando eran jóvenes, porque por aquel entonces eran el público objetivo".

"Creo que la fortaleza del proyecto y del equipo es cómo la gente siente esta emoción. Conocen la pasión de una viñeta en particular, y han disfrutado leyéndola, y ahora están unidos como un equipo", añadió el director.

