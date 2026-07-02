La nueva película de Gerard Butler con Gal Gadot y Jason Momoa sufre uno de los mayores fracasos de la historia: ignorada por el público y destrozada por la crítica

El nombre de Gerard Butler casi siempre aparece asociado al cine de acción, pero lo cierto es que también participa en otro tipo de películas de vez en cuando. El último ejemplo de ello lo encontramos con 'El manuscrito de Dante', un largometraje que adapta la novela homónima de Nick Tosches y que acaba de sufrir un tremendo fracaso.

Coescrita y dirigida por Julian Schnabel, la película cuenta cómo el supuesto manuscrito original de 'La Divina Comedia' emerge en los peligrosos bajos fondos de Nueva York, la mafia llama al erudito Nick para autenticarlo. Este último decide robarlo, emprendiendo un camino oscuro y violento. En paralelo se la odisea del propio Dante en el siglo XIV, un hombre que está atrapado en un matrimonio sin amor con Gemma. Dante escapa a Sicilia y crea su obra más grande, inmortalizando a su amor perdido, Beatriz.

Batacazo absoluto

'El manuscrito de Dante' cuenta con un reparto de auténtico lujo en el que también encontramos a Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Al Pacino, John Malkovich o el cineasta Martin Scorsese, que últimamente parece que se apunta a cualquier cosa que le propongan. Más que suficiente para al menos poder despertar la curiosidad del público, pero lo cierto es que ha sufrido un batacazo absoluto tras su llegada a Netflix el 24 de junio de 2026.

La cuestión es que 'El manuscrito de Dante' ni siquiera ha logrado entrar en el Top 10 semanal de la plataforma, lo que supone que ha empezado su andadura con menos de 2,7 millones de visualizaciones. De hecho, en la gran mayoría de países no ha entrado nunca en el top 10, algo que a día de hoy solamente consigue en Ucrania y Rumanía...

Además, a 'El manuscrito de Dante' tampoco le queda la carta de ser un título de prestigio ignorado por el público, pues también ha sido destrozada sin piedad por la crítica al quedarse con un paupérrimo 29% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Desastre absoluto.

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