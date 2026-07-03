'Minions & Monsters' no tiene escena post-créditos, pero hay una buena razón por la que merece la pena quedarse hasta el final

'Minions & Monsters' le ha devuelto la frescura a la franquicia. Ambientada en el Hollywood de los años 20, la película convierte a los Minions en estrellas del cine mudo antes de que la llegada del sonoro provoque su caída, en una historia llena de humor, referencias cinéfilas y un inesperado tono meta que me ha conquistado. Y como suele ocurrir con los grandes estrenos, muchos espectadores se preguntan si merece la pena esperar a que terminen los créditos. La respuesta es sí… aunque no por el motivo habitual.

Varias sorpresas al final

Aquellos que esperen una escena postcréditos que quizá adelante el futuro de la franquicia se llevarán una pequeña decepción. Porque 'Minions & Monsters' no incluye ninguna secuencia adicional al acabar los créditos ni deja pistas sobre cuál será la próxima aventura de los pequeños personajes amarillos.

Pero eso no quiere decir que quedarse en la sala no tenga una recompensa. Durante los propios créditos aparecen varias escenas protagonizadas por algunos de los personajes más conocidos del universo de 'Gru, mi villano favorito'. No son escenas independientes, sino pequeños gags integrados entre los nombres del equipo de la película.

Entre los momentos más divertidos está el origen del aspecto feroz de Kyle, el perro de Gru, al que los Minions convierten en la criatura de colmillos que conocemos en la saga. También reaparece el doctor Nefario, que acaba atrapado en un caótico bucle de portales provocado, cómo no, por los propios Minions.

Ninguna de estas secuencias cambia la historia ni adelanta una futura película. Son pequeños regalos para los fans, llenos del humor absurdo que caracteriza a la franquicia y que prolongan unos minutos más el tono desenfadado de la película.

Además, por ahora tampoco hay noticias sobre una nueva entrega. De hecho, 'Minions & Monsters' funciona como una historia prácticamente independiente y demuestra que estos personajes pueden seguir protagonizando aventuras completamente distintas sin necesidad de continuar la anterior. Así que, aunque no haya escena postcréditos, merece la pena quedarse hasta el final para disfrutar de un último conjunto de bromas antes de salir de la sala.

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