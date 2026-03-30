Tras 'Dandadan', Science Saru trae de vuelta uno de los mejores animes de ciencia ficción. El nuevo tráiler de 'Ghost in the Shell' ya está aquí y es un pepinazo

La verdad es que uno de los estudios de anime que más me entusiasman a día de hoy tiene que ser Science Saru, que se ha ganado su nombre a pulso con series muy arriesgadas y un estilo tremendamente personal que siempre es sello de calidad. Así que cuando se anunció que se encargarían de adaptar 'Ghost in the Shell' de Masamune Shirow, la receta para el éxito ya parece inevitable.

Ciencia ficción veraniega

Tras 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Dandadan', ahora en Saru tienen por delante el remake de 'Ghost in the Shell', que promete ser más cercano al estilo del manga original.

Ya habíamos visto algunos vistacillos limitados, pero durante el evento AnimeJapan se ha dejado ver un nuevo tráiler y 'Ghost in the Shell' tiene una pinta tremenda. Es una vuelta también a un estilo más clásico, con un regustillo a anime noventero que le va de miedo para recuperar este clásico de la ciencia ficción.

El nuevo anime de 'Ghost in the Shell' llegará en julio de 2026, con la temporada de anime de verano, y en principio podremos seguirlo a nivel internacional desde Amazon Prime Video. Es uno de los fichajes de oro de la plataforma, que además viene haciendo un esfuerzo muy bueno para contar con doblajes el mismo día del estreno.

Mokochan, que ya lleva años trabajando en el estudio y ha dirigido en 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Dandadan', está al frente del remake mientras que el escritor Toh EnJoe se está encargando de la adaptación del guion. Queda por ver la duración total del anime, porque la obra principal de Shirow de 'Ghost in the Shell' apenas supone tres volúmenes de manga.

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