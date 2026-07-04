Un año después de arrasar y romper récords en cines, llega a Netflix por sorpresa una de las mejores películas de 2025

Netflix estrena decenas de películas originales a lo largo del año, pero la plataforma sigue necesitando títulos de catálogo para que los suscriptores no tengan una tentación demasiada fuerte de irse a la competencia. Está claro que ese es uno de los motivos por los que poco más de un año después de su estreno en cines llega por sorpresa a Netflix 'Los pecadores', una de las mejores películas de 2025.

Escrita y dirigida por Ryan Coogler, 'Los pecadores' propone un inusual coctel de géneros en el que acaba predominando el terror. Su historia gira alrededor de dos hermanos gemelos que dejan sus tumultuosas vidas en Chicago para volver a su pueblo natal. Su plan es iniciar una nueva vida montando un club de blues, pero todo se complica con la inesperada llegada de un grupo de vampiros.

'Los pecadores' es una película que quedó muy cerca de no hacerse, ya que Coogler impuso la condición al estudio que quisiera hacerla de poder recuperar su derechos en unos años. Eso llevó a que varias majors se negasen a hacerla, pero en Warner decidieron que era una apuesta que les compensaba. Y así fue.

El estreno de 'Los pecadores' en cines quedó fijado finalmente para el 18 de abril de 2025, logrando un éxito histórico. Tanto es así que se convirtió en la película original en imagen real más taquillera de lo que llevamos de década en Estados Unidos con unos ingresos totales de 279,98 millones de dólares. Eso sí, es posible que pronto pierda ese hito, pues 'Obsession' acumula ya 238,47 millones en ese territorio. De hecho, mundialmente es lo que ha pasado.

Además, el éxito de 'Los pecadores' también se trasladó a los Óscar, pues logró la cifra récord de 16 nominaciones. Es cierto que luego se tuvo que conformar con 4 estatuillas, entre ellas la de mejor actor para un sobresaliente Michael B. Jordan y la mejor guion original para Coogler, pero su nombre ya quedó grabado en los anales de los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Por qué merece la pena 'Los pecadores'

Obviamente, 'Los pecadores' se convirtió luego en streaming en una película exclusiva de HBO Max al ser una producción de Warner. Sin embargo, el estudio ha vendido ahora una licencia temporal a Netflix para que una de las mejores películas de 2025 pueda verse también en esa plataforma.

Lo que encontraréis en 'Los pecadores' es un estimulante cruce entre cine de terror, thriller y drama racial que en algunos aspectos recuerda a 'Abierto hasta el amanecer', pero Coogler ofrece algo con voz propia, encontrando para ello a su mejor aliado en Jordan. Y es que su interpretación de dos hermanos con una personalidad muy diferente entre sí es uno de los platos fuertes de la función.

Eso sí, la música del sueco Ludwig Göransson también resulta fundamental, pues hay muchos momentos que Coogler casi parece componer para que sigan el ritmo de esas melodías blues que dotan a 'Los pecadores' de un innegable toque de distinción.

Tampoco me gustaría olvidarme del resto del reparto, pues claro que Jordan es el protagonista absoluto, pero es que está acompañado de maravilla. Desde un Jack O'Connell que últimamente le ha cogido el gusto a los villanos retorcidos -en '28 días después: El templo de los huesos' también lo borda- hasta una fogosa Hailee Steinfeld. Todos brillan.

Por supuesto que 'Los pecadores' no es perfecta, pero sí es una grandísima película que fuera de Estados Unidos no funcionó tan bien. Y es que si su país de origen sumó casi 280 millones de dólares, entre todos los demás países del mundo apenas añadió 90 más. Entre eso y la exclusividad de HBO Max, su llegada a Netflix es una oportunidad de oro para llegar a aquellos que la dejasen escapar en su momento.

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