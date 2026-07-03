9 millones de visualizaciones en 10 días. Esta serie apuntaba a ser la nueva 'Élite' de Netflix, pero no lo ha conseguido

La comparación era inevitable. Jóvenes atractivos, secretos, un entorno de lujo, un misterio que lo cambia todo y el respaldo de Netflix. 'Oasis' parecía tener todos los ingredientes para convertirse en el nuevo fenómeno español de la plataforma, siguiendo la estela de 'Élite'. Pero la realidad ha sido bastante distinta.

Aunque la serie ha funcionado bien en España y ha logrado hacerse un hueco entre los títulos de habla no inglesa más vistos de Netflix, su impacto internacional está muy lejos del fenómeno global que sí consiguió la ficción creada por Carlos Montero. Aun así, el thriller juvenil de Ramón Campos ha encontrado su propio público y demuestra que todavía hay espacio para este tipo de historias.

Un thriller juvenil entre privilegios y secretos

Estrenada el pasado 19 de junio en la plataforma, la ficción creada por Ramón Campos junto a Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego cuenta con un reparto encabezado por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch, combinando rostros conocidos con nuevos talentos y varios actores veteranos como Unax Ugalde, Verónica Sánchez, Paco Tous, Alicia Borrachero o Mercedes Sampietro.

La historia transcurre en el complejo vacacional más exclusivo del país, un resort de lujo donde las familias más adineradas pasan el verano rodeadas de playas privadas, vigilancia constante y todo tipo de privilegios. Pero la desaparición de una persona acaba con esa aparente tranquilidad. El recinto queda aislado mientras la policía investiga y todos los huéspedes pasan a convertirse en sospechosos.

Pese a que muchos vieron en ella una heredera directa de 'Élite', el recorrido que ha tenido ha sido distinto. Según los datos compartidos por Netflix, la serie acumuló alrededor de 9 millones de visualizaciones durante sus diez primeros días en la plataforma, entrando en el ránking de las producciones de habla no inglesa más vistas, aunque su éxito se ha concentrado principalmente en España y no ha alcanzado la repercusión internacional de otros originales.

Ramón Campos explicó en unas declaraciones recogidas por Netflix que la idea de la serie nació pensando en un público muy concreto.

"Cuando empezamos Oasis le dije al equipo de Netflix que quería hacer una serie para mis hijas, que tienen 14 años. Una historia que hablara de lo que viven ahora: la amistad, los secretos, las dudas, las primeras decisiones que te empiezan a definir. El misterio es un vehículo. Oasis es mi forma de decirles: os veo, entiendo este momento y quiero contar algo que os hable de verdad".

Por ahora, Netflix no ha anunciado una segunda temporada y el futuro de 'Oasis' sigue siendo una incógnita, aunque sus buenos datos iniciales y la recepción del público español dejan abierta la posibilidad de que el misterio del exclusivo resort continúe con más episodios. Habrá que esperar para verlo.

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