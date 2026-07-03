Minions, monstruos y ensaladas de tiros. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

¿Nos gustaría vivir en una España en la que la originalidad desbancase sin despeinarse a la quinta entrega de una franquicia con claros signos de agotamiento? Por supuesto, pero no vamos a quejarnos después de que 'Obsession', el fenómeno de terror del año —con permiso de 'Backrooms'—, haya debutado con 1,1 millones de euros en un fin de semana que se cerró con una recaudación total de 5,94 millones de euros cosechados a través de 764 000 espectadores.

Como puedes intuir, el primer puesto con lo más visto entre el 26 y el 28 de junio fue para una 'Toy Story 5' que continuó incontestable con 2,5 millones de euros más en el bolsillo que multiplicaron por cuatro lo obtenido por 'El día de la revelación'. Lo último de Steven Spielberg cerró el finde con 0,64 millones de euros, imponiéndose a una 'Supergirl' que alzó el vuelo con unos decepcionantes 0,62 millones; poco más del doble del montante de una 'Backrooms' que continúa ratificando su éxito con 0,27 millones de euros más.

Los estrenos del 1 y el 3 de julio de 2026

Esta semana, nuestras salas de cine han recibido un surtido de novedades con un par de lanzamientos anticipados que, sin duda, son los más interesantes de toda la colección. Estos comienzan por una 'Minions & Monsters' que, bajo la dirección de Pierre Coffin, está sorprendiendo a propios y extraños con su peculiar y sentido homenaje al séptimo arte y con un reparto de voces espectacular que incluye cuerdas vocales como las de Trey Parker, Jesse Eisenberg o Christoph Waltz.

Por otro lado, el siempre interesantísimo Ben Wheatley —que nos ha regalado joyas indie como 'Kill List', majaderías como 'Turistas' y blockbusters descerebrados como 'Megalodón 2'—, se ha aliado con el creador de 'John Wick' y el nuevo héroe de acción entrado en años Bob Odenkirk para regalarnos 'Normal', un thriller criminal con una buena dosis de tiros ambientado en un pueblo tranquilo con unos cuantos misterios que lo dejan a punto de explotar por los aires.

Saltando a este viernes 3, el estreno más destacado no es otro que 'La muerte de Robin Hood', dirigida por un Michael Sanoski que se ha ganado su puesto en las grandes ligas de Hollywood tras su sorprendente 'Pig' y su fantástica labor en 'Un lugar tranquilo: Día 1'. En esta ocasión, el cineasta ha unido fuerzas con Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgard para deconstruir al —no tan— héroe de Sherwood en una suerte de aventura de redención sucia, violenta y con un acabado visual arrollador.

La industria española llega por partida triple con una combinación de propuestas de lo más variopintas que arrancan con 'Día de caza' de Pedro Aguilera, una dramedia protagonizada por Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo. Junto a ella, '9 lunas' de Patricia Ortega propone un peculiar cóctel de comedia y drama en clave de género, mientras que 'Hermanos' de Carol Rodríguez Colás y Marina Rodríguez Colás nos brinda un relato de amistad envuelto por la conciencia de clase.

Las novedades las completan la rom-com canadiense 'Amor apocalipsis', el drama de aventuras portugués 'Magallanes', la dramedia francesa 'Los músicos' y el drama basado en hechos reales, también galo, 'Lady Nazca'.

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