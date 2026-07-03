El primer spin-off de 'Star Wars: Visions' llega este mismo verano a Disney Plus. 'The Ninth Jedi' nos lleva a una aventura tremendamente ambiciosa con su primer tráiler

Una de las grandes virtudes de 'Star Wars: Visions' fue que se permitió a los creadores de la antología dar rienda suelta a la imaginación sin estar sometidos al canon de la Saga Skywalker. Esto nos dejó explorar otros rincones de la galaxia, historias inspiradas por las películas clásicas, o incluso tirar de folclore y costumbrismo japonés con cortos ambientados en la galaxia muy, muy lejana.

Uno de los cortos más sólidos que salió de la primera antología fue 'El noveno Jedi', que resultó ser un piloto encubierto para el primer gran spin-off de 'Star Wars: Visions'.

La caza continúa

El corto original reunía a varios usuarios de la Fuerza que buscaban restaurar la Orden Jedi con ayuda de las espadas de luz creadas por un habilidoso herrero. Sin embargo, en realidad se trata de un grupo de Sith que quieren hacerse con los cristales kyber, y ahora Lah Kara, la hija del herrero, se da a la fuga para proteger las creaciones de su padre.

La historia continuó en la tercera temporada de 'Star Wars: Visions' con un nuevo corto, y ahora 'El noveno Jedi' tendrá su propia serie de anime en Disney+. Lah Kara se enfrenta a las fuerzas oscuras de la galaxia mientras busca a su padre, raptado por los cazadores de Jedi, y por ahora el primer tráiler del proyecto pinta tremendo.

'Star Wars Visions: El noveno Jedi' llegará a Disney+ el próximo 5 de agosto, como se ha confirmado desde redes sociales. El anime constará de 8 episodios dirigidos por Kenji Kamiyama ('La guerra de los Rohirrim') y Shunsuke Tada ('La leyenda de los héroes de la galaxia: La nueva tesis'). Al frente de la animación tenemos a Production I.G., el estudio detrás de 'Heavenly Delusion', 'Kaiju No.8' y 'Psycho-Pass'.

Este es el primer spin-off salido de la antología, pero lo cierto es que hay potencial para más y la tercera temporada ya nos puso los dientes largos con las posibilidades. Aunque es muy posible que el resto de spin-offs terminen dependiendo del éxito y la acogida de 'Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi' para ver si se sigue ampliando la marca... Mientras tanto, a ver si la cuarta temporada de la antología nos da pronto alguna alegría, que es de esas pequeñas joyas que mantienen vivas y para bien el universo de 'Star Wars'.

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