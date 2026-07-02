El creador de los Minions responde a la duda sobre si trabajaron para Hitler en la II Guerra Mundial: "Sabía que me ibas a hacer esa pregunta"

Todo el mundo sabe que esas simpáticas criaturas amarillas conocidas como los Minions siempre han dedicado su vida a encontrar al villano más malvado del mundo para trabajar a sus órdenes. Eso creó una gran duda entre el público, ya que podría traducirse en que en su momento colaborasen con Hitler, por lo que la saga dio con una solución salomónica para ello.

En 'Los Minions' se dejaba claro que estos seres estuvieron en cueva helada de Rusia entre 1812 y 1968 como resultado de una traumática experiencia con Napoleón Bonaparte. El debate había quedado cerrado de forma demasiado conveniente, pero ha sido reabierto al situar 'Monsters & Minions' durante los últimos años del cine mudo y la llegada del sonoro al séptimo arte.

"Estaba intentando evitar darte una respuesta"

Eso ha vuelto a abrir la puerta a la posibilidad de que los Minions uniesen fuerza con Hitler, por lo que en Polygon han querido preguntar a alguien que los conoce mejor que nadie para resolver la duda sobre estos famosos personajes de Illuminarion: Pierre Coffin, cocreador de estos personajes junto a Chris Renaud y Eric Guillon.

Coffin es además director y coguionista de 'Minions & Monsters', por lo que inevitablemente tuvo que hacerse esta pregunta, pero empieza mostrándose un tanto esquivo: "Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Debería darte vergüenza", solamente para después añadir lo siguiente: "Creo que estaban en esa cueva".

El problema es que 'Minions & Monsters' establece que hay más tribus de estas criaturas, por lo que no iba a librarse tan fácilmente, algo que él mismo reconoce que era lo que buscaba: "Estaba intentando evitar darte una respuesta". Es entonces cuando lo zanja todo así: "Los Minions que conocemos de la primera película estaban atrapados en la cueva. Estos otros, no sé dónde estaban, pero no formaban parte de la historia de la humanidad".

Vamos, que han tirado de la carta de formar parte de otra línea temporal para evitarse que nadie pueda asociar a estas amadas criaturas con el dictador alemán. supongo que no queda otra que aceptar esta excusa un tanto peregrina, sobre todo porque ha servido para darnos una de una las mayores sorpresas de lo que llevamos de año.

Ahora habrá que ver si próximas entregas de esta lucrativa franquicia no vuelven a crear este tipo de paradojas. Porque es evidente que habrá más, que hasta ahora suma una recaudación mundial de más de 5.600 millones de dólares y todo apunta a que 'Minions & Monsters' también va a arrasar.

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