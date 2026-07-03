Aunque 'Megalópolis' fue un fracaso estrepitoso, 'Megadoc' convierte su detrás de cámaras en una película más interesante que la de Francis Ford Coppola

Hay pocas películas recientes que hayan removido tantas opiniones como lo ha hecho 'Megalópolis'. Francis Ford Coppola llevaba décadas intentando sacar adelante este proyecto, invirtió más de 120 millones de dólares de su propio bolsillo para hacerlo realidad y acabó firmando una de las obras más divisivas de su carrera.

Y ahora tenemos en Filmin 'Megadoc', el documental dirigido por Mike Figgis sobre aquel accidentado rodaje, que nos invita a mirar por la cerradura el proceso creativo que tuvo el director de 'El padrino' y 'Apocalypse Now'. Más que explicar por qué 'Megalópolis' funcionó o fracasó, el documental nos muestra cómo trabaja un cineasta que siempre ha estado dispuesto a arriesgarlo todo por una idea, incluso cuando eso significa enfrentarse a un rodaje caótico, conflictos con los actores y la posibilidad de perder una fortuna por el camino.

Un precio demasiado alto

Mike Figgis tuvo acceso total al rodaje de 'Megalópolis' y muestra a Coppola en una de las facetas que menos suele verse: los ensayos con los actores. El director convierte cada escena en un laboratorio de improvisación, propone juegos teatrales y tiene una filosofía muy clara: "El trabajo duro no te da nada. El riesgo y jugártela te lo da todo".

El documental también nos recuerda la enorme apuesta económica que supuso hacer frente a esta la película. Coppola financió 'Megalópolis' con el dinero de su negocio vinícola y asumió un presupuesto superior a los 120 millones de dólares. Figgis incluso muestra el impacto que tuvo esa inversión en su día a día, con gastos como los cerca de 20.000 dólares diarios destinados únicamente al catering.

Uno de los momentos más reveladores del documental es el que nos muestra a Coppola explicando qué esperaba sacar de semejante aventura. "Ya tengo dinero y fama. Ya tengo Óscars. ¿Qué puedo ganar?" se pregunta. Cuando Shia LaBeouf le responde "¿amor?", el director zanja la conversación con una sonrisa y dice: "Diversión. Quiero divertirme".

Por otro lado, 'Megadoc' tampoco esconde que el rodaje no fue para nada tranquilo. El documental recoge las tensiones constantes que hubo entre Coppola y Shia LaBeouf, al que el propio director llega a describir como "el actor más insoportable con el que he trabajado". También aparecen los cambios de equipo durante la producción y las dudas que tuvo el cineasta, que en un momento reconoció: "Soy demasiado mayor y gruñón para este tipo de trabajo".

Aunque Adam Driver apenas aparece en el documental, sí que tienen un papel destacado actores como Aubrey Plaza, Jon Voight, Dustin Hoffman o el propio LaBeouf. Además, Figgis recupera algunas imágenes inéditas de antiguas lecturas de guion con Robert De Niro y Uma Thurman, cuando 'Megalópolis' estuvo a punto de hacerse realidad a comienzos de los años 2000.

Merece la pena darle una oportunidad a 'Megadoc', tanto si conectaste con 'Megalópolis' como si no. Porque más que reivindicar la obra de Coppola, el documental retrata el coste humano, creativo y económico que tiene hacer cine. Y no deja de ser el retrato de un director que, con más de ochenta años, sigue estando dispuesto a lanzarse al vacío por defender una idea, aunque el resultado no sea el esperado.

En Espinof | Francis Ford Coppola rompió la cuarta pared sin que nadie se diera cuenta convirtiendo una escena bélica en una lección de cine

En Espinof | "Coppola se olvidó la receta". Echamos de menos a Robert Duvall en 'El Padrino 3', pero el actor aclaró las razones para no volver a la saga y nunca se arrepintió