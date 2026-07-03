"Puedo vivir con ello, hasta cierto punto". Danny Glover, estrella de 'Arma letal', revela que lleva años con alzheimer

El legendario protagonista de 'Arma Letal' junto a Mel Gibson, Danny Glover, reveló esta semana en varias entrevistas que lleva años conviviendo con el alzheimer, una enfermedad irreversible que muchos conocemos de cerca por casos familiares. El actor afronta el diagnóstico con el apoyo constante de los suyos y, en declaraciones a NBC, resumió así su situación actual así: "Puedo vivir con ello, hasta cierto punto. (…) Estoy seguro de que a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán".

PEOPLE explica que el diagnóstico al actor le llegó en 2023 y representó, como es de imaginar, un fuerte golpe para él y los suyos: "Todavía no lo he aceptado del todo en mi mente; hacerlo significa, en cierto sentido, reconocer que te está pasando a ti y, al mismo tiempo, que hay millones de personas que lo padecen", afirmó Glover en la revista. Esta también habló con su hija, quien fue la primera en darse cuenta de que su padre no estaba del todo bien: "Siempre ha sido de los que recuerda absolutamente todo desde 1970: en qué esquina de la calle estaba parado, con quién estaba hablando, de qué hablaban, de qué color iban vestidos, todo. Sin embargo, empecé a notar que me contaba mucho sobre sus padres —historias que he escuchado una y otra vez—, pero faltaban piezas del relato, así que me dije: "Me pregunto qué estará pasando", añadió.

Arma Letal 3.

Sobra decir que Danny Glover es uno de los actores más queridos de su generación para los aficionados al cine de los 80 y 90. Su papel como el veterano detective Roger Murtaugh en la tetralogía de Arma Letal, dirigida por Richard Donner, lo convirtió en un icono absoluto del género, inmortalizando incluso su célebre frase "Soy demasiado viejo para esta mierda". Pero su carrera fue mucho más amplia y constante que lo visto en aquellas películas, con trabajos que demostraron una versatilidad y talento.

Ha hecho mucho más que 'Arma Letal'

Glover brilló en títulos como 'El color púrpura' de Spielberg, donde ofreció una de sus interpretaciones más complejas; o 'Depredador 2', que lo consolidó como héroe de acción, esta vez enfrentándose al cazador alienígena más temido de la galaxia, y también se apuntó a inicio de una de las sagas de terror más exitosas del siglo XXI, 'Saw', por no hablar de su papel en 'Único testigo junto a Harrison Ford' por citar otro ejemplo más. En definitiva, un talentoso actor al que nos habría gustado ver en una película más.

Y es que hace años que sabemos que Mel Gibson mantiene vivo su interés por rodar una quinta entrega de 'Arma Letal', pese a que su director original, Richard Donner, falleció hace ya un tiempo. El proyecto sigue en un limbo creativo y, a día de hoy, es imposible saber en qué estado quedará. Lo que sí parece claro es que la fórmula de la buddy‑movie difícilmente podría sobrevivir sin Danny Glover: la saga, sin él, no sería lo mismo para los fans que crecieron con aquella pareja tan dispar como inolvidable.

Imagen | Pushing Dead

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