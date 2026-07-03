Acaba de estrenarse en HBO Max uno de los últimos éxitos del cine de terror más cafre

Los monstruos clásicos son algo que siempre vuelve porque acaban habiendo toda una ola para reinterpretarlos con las claves del cine contemporáneo. Es así que en esta era, tan caótica por la mezcla de universos cinematográficos y amagos “elevados” de nuevos autores, nos llegue una película como ‘La momia de Lee Cronin’ (’Lee Cronin’s The Mummy’).

Un mal desenterrado

El mencionado Lee Cronin ofrece una de las experiencias más alocadas y cafres en el cine de terror de este año con su reinterpretación del monstruo vendado y egipcio. Con Laia Costa y Jack Reynor en el reparto, esta nueva versión ha rondado los 100 millones de dólares en taquilla, y ahora se estrena en streaming a través de HBO Max.

Una familia estadounidense se encuentra viviendo en Egipto cuando su hija Katie desaparece un día sin dejar rastro. Ocho años después, relocalizados en Estados Unidos, reciben una llamada asegurando que han encontrado a Katie. Pero su apariencia física no es el único cambio que presenta la joven y empezará a suponer una amenaza para el hogar.

Intentando distanciarse tanto de la saga que protagonizó Brendan Fraser como del fallido universo cinematográfico iniciado con Tom Cruise, esta ‘La momia’ sigue las últimas reinterpretaciones de monstruos que han servido para explorar fracturas familiares. Aquí se explota el duelo de una familia ante la pérdida de un miembro crucial desde lo puramente fantástico.

También es una película que Lee Cronin ha hecho repetidamente en el pasado, tanto en sus orígenes más independientes como cuando saltó a franquicias con ‘Posesión infernal: El despertar’. Ahora cuenta con más medios para desarrollarlas, tirando de efectos muy vistosos y un gore tratado de forma jaranosa.

En su caso, termina funcionando bastante, y con cada película acaba saliéndole mejor. Quizá no tanto para denominarlo uno de los nombres del terror contemporáneo, pero ya se aprecia una línea de trabajo clara que acaba encajando en lo que sea, incluyendo un monstruo bastante reconocible como éste.

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