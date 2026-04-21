Lee Cronin explica por qué 'La momia' lleva su nombre en el título y habla de las posibles secuelas: "Hay mucho terreno por explorar"

La nueva versión de 'La momia' no solo reimagina uno de los monstruos más icónicos del cine, también deja claro que Lee Cronin no tenía ningún interés en hacer simplemente otra película de momias. Su enfoque es radical, con una historia pensada directamente para adultos, mucho más violenta, grotesca y emocionalmente incómoda de lo que la franquicia había explorado hasta ahora.

Tras el éxito de 'Posesión Infernal' ('Evil Dead'), el director da un paso más allá con una propuesta que mezcla elhorror físico extremo con una idea tan inquietante como qué pasaría si la momificación no fuera cosa de faraones, sino de personas normales y corrientes.

Una visión extrema

Cronin deja claro desde el principio que su intención era llevar la historia al límite, sin preocuparse por encajar dentro de lo que el público espera de una película de este tipo. No hay concesiones al espectáculo ligero ni guiños a la aventura clásica. Todo está pensado para incomodar, para impactar y para empujar el horror hacia un terreno mucho más físico y visceral.

"Era una película en la que definitivamente quería darlo todo", admite Cronin en una entrevista con Variety. Esa idea atraviesa toda la propuesta, desde su tono hasta su puesta en escena, dejando claro que esta no es una reinterpretación más, sino una apuesta consciente por romper con todo lo anterior.

Ese enfoque se refleja también en su clasificación y en cómo el propio director habla de ella sin ambigüedades. En un momento en el que muchas grandes producciones buscan suavizar su contenido para llegar a un público más amplio, Cronin hace justo lo contrario: abraza el exceso.

"¡Es muy posible! Definitivamente es una película para mayores de 18 años, y eso es realmente muy posible".

Uno de los detalles más llamativos del proyecto es su propio título, que incluye el nombre del director, algo poco habitual en este tipo de producciones. La propuesta vino de Jason Blum, pero la reacción inicial de Cronin fue de duda más que de entusiasmo. "Me sentí halagado, pero también tenía mis dudas. Y les dije: Tendrán que darme el fin de semana para pensarlo".

Con el tiempo, esa decisión terminó teniendo más sentido dentro del conjunto del proyecto. No se trataba solo de una cuestión de marketing, sino de dejar claro que esta versión tiene una identidad propia, muy marcada por la visión de su creador: "Lo veo más como un halago que otra cosa. Pero es una forma genial de diferenciar esta película de las anteriores".

En el resultado final, Cronin construye una Momia que se aleja deliberadamente de cualquier referencia previa, apostando por una experiencia más incómoda, más extrema y mucho más personal. Esa combinación entre libertad creativa y voluntad de provocar convierte a esta nueva versión en algo más que un reboot: es, en esencia, una declaración de intenciones sobre hacia dónde puede ir el cine de terror cuando se permite arriesgar de verdad.

De cara al futuro, la posibilidad de continuar esta historia está sobre la mesa, aunque el propio Cronin prefiere ser prudente y dejar la decisión en manos del público. El director lo dejó claro:

Adoro a los personajes de este mundo, y hemos explorado una mitología mucho, mucho más amplia. Y si al público realmente le gusta este mundo y este universo, entonces no hay duda de que habrá conversaciones sobre cómo seguir expandiéndolo. Y como creador, me gustaría estar muy involucrado en eso. Y creo que hay grandes oportunidades, porque esta película se desarrolla en una línea temporal. Trata sobre una familia en el presente en Albuquerque, Nuevo México, que se ve afectada por la decisión que otra familia tomó en Egipto hace 3000 años. Así que, valga la redundancia, creo que hay mucho terreno por explorar.

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