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La temporada 2 de 'Witch Hat Atelier' desvela un primer tráiler muy prometedor. El anime de fantasía prepara su regreso con una amenaza salida del pasado

BUG Films continuará adaptando el manga de Kamome Shirahama

Witch Hat Atelier
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marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
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La primera temporada de 'Witch Hat Atelier' se ha despedido con un zambombazo y un chiffhanger gordísimo que nos ha dejado mordiéndonos las uñas. Yo tengo que confesar que no he podido aguantar más y me he pasado rapidito al manga de Kamome Shirahama, pero si somos espectadores fieles del anime la buenísima noticia es que ya hay más capítulos en marcha.

Hemos pillado ritmo

La producción de la segunda temporada de 'Witch Hat Atelier' se confirmó hace apenas unos días, pero aprovechando la Anime Expo 2026 sus responsables han compartido el primerísimo tráiler de la continuación. Por ahora no deja ver nada, aunque retoma las cosas justo donde nos dejó el último capítulo, con Coco, Qifrey y Tetia enfrentándose a una amenaza que hasta el momento se creía solo una leyenda. 

Para ser justos, el tráiler de 'Witch Hat Atelier' no deja ver demasiado aún, aunque ya nos adelanta que los Sombreros de Ala no se van a ir muy lejos y pretenden seguir rondado a Coco. Además, también nos deja un pequeño teaser de la siguiente etapa en el camino tras cerrar los eventos de la Gruta del Lomo de la Serpiente.

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En Espinof
Cuando un apocalipsis zombie mejora la vida de un trabajador explotado. Hoy en streaming, un anime sorprendentemente optimista del estudio de 'Witch Hat Atelier'

La buenísima noticia que nos deja este teaser es que la producción de la segunda temporada parece bastante avanzada. Así que quizás en Bug Films han pillado un buen ritmo con el desarrollo del anime y quizás la segunda temporada de 'Witch Hat Atelier' no se haga tanto de rogar como temíamos

Teniendo en cuenta que en el estudio están prácticamente dedicados a esta obra, sin otros grandes animes de por medio, es muy posible que no se quieran dormir en los laureles para aprovechar el tirón mientras aún está candente. Y viendo que ya tenemos un primer tráiler en la mano, quizás no sería descabellado esperar la segunda temporada de 'Witch Hat Atelier' para la segunda mitad de 2027, aunque tendremos que estar pendientes a lo largo del año.

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