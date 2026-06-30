El final de 'Witch Hat Atelier' nos dio un parraque, pero el anime tiene un futuro prometedor por delante: la temporada 2 ya está en marcha

Después de 13 episodios, nos ha tocado despedirnos de 'Witch Hat Atelier'. El anime de fantasía nos ha introducido al mundo de los magos con una calidad extraordinaria y una historia que te engancha desde el primer momento... Y, por desgracia, también se ha despedido con un cliffhanger tremendo que nos ha dejado mordiéndonos las uñas.
Por ahora...
Aunque teniendo en cuenta el éxito que ha venido amasando 'Witch Hat Atelier' durante su primera temporada, la renovación era inevitable. Eso sí, ahora tenemos la confirmación oficial en la mano: la segunda temporada del anime ya está en marcha.
Así lo han confirmado desde las redes sociales del anime, que adelantan que irán compartiendo más información sobre la segunda de 'Witch Hat Atelier' a través de sus redes y su web oficial. El anuncio también ha venido acompañado de una ilustración oficial de Kamome Shirahama, la autora del manga original.
Además, desde Crunchyroll también han confirmado mediante nota de prensa que se encargarán de seguir distribuyendo el anime, así que tenemos el simulcast de la segunda temporada de 'Witch Hat Atelier' asegurado. Lo que nos falta ahora es saber cuándo llega, pero ya que Shirahama asistirá a la Anime Expo de Los Ángeles y hay programado un panel dedicado al anime, esperemos que durante el próximo fin de semana tengamos algún adelanto más.
La primera temporada de 'Witch Hat Atelier' nos ha dejado con las aprendizas de Qifrey y su maestro encerrados en la Gruta del Lomo de la Serpiente, donde se celebraba el segundo examen para magos. Es de esperar que la segunda temporada se encargue de cerrar este arco, aunque todavía queda mucha historia por delante y siguiendo el manga de Shirahama tocaría meternos en el Arco del Gran Salón.
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