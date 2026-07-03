Amy Adams, sobre su trabajo en la nueva película de ‘Star Wars’: “¡No! ¡Por supuesto que no estoy bien!”

Puedes haber recibido seis nominaciones a los Oscar, ganado dos Globos de Oro y trabajado con algunos de los realizadores más reputados de la industria —incluyendo nombres como Steven Spielberg o Denis Villeneuve—, pero incluso teniendo una trayectoria de semejante calibre, es complicado que el fenómeno fan no termine adueñándose de ti en según qué situaciones. Sobre todo si hablamos de franquicias como 'Star Wars'.

Modo fan activado

Esto es lo que le ocurrió a Amy Adams al llegar al set de 'Starfighter', la esperada nueva película original de la saga galáctica de George Lucas que, bajo la dirección de Shawn Levy, contaría la historia —aún por confirmar— de un un piloto interpretado por Ryan Gosling que deberá transportar a su sobrino, hijo del personaje de la actriz, a la nueva Academia Jedi.

En su última parición en el podcast SmartLess, Adams confirmó que su rol en el largometraje es pequeño, casi inversamente proporcional a las sensaciones transmitidas por participar en una producción de la legendaria propiedad intelectual.

Tenía un papel muy pequeño. Me encantó [poder ver todo el atrezo], y fui dos veces al taller de criaturas… ¡Sí, es alucinante! Bueno, seguro que hablaré de esto más adelante, pero es que… no sé de qué puedo hablar, pero el primer día de rodaje estaba tan nerviosa que me olvidé de cómo actuar.

Seguro que Shawn Levy me decía: “Amy, ¿estás bien?”. Y yo le contestaba: “¡No! ¡No estoy bien!”. Estoy en un plató de Star Wars, y es que, bueno, he crecido con esto. Ahora tengo que dejar de lado mi faceta de fanática empollona y ponerme en mi [modo] de actriz profesional, y combinar ambas cosas fue realmente difícil. Es genial, chicos, es simplemente genial, [y aunque no puedo decir mucho, sí que puedo decir que Flynn es fantástico.

'Star Wars: Starfighter', cuyo reparto completan Matt Smith y Mia Goth como los villanos de la función, y cuyo libreto está escrito por Jonathan Tropper —creador de las notables series 'Banshee', 'Warrior' y 'Vicios ocultos'— se estrenará en salas de cine el 28 de mayo del próximo 2027. Personalmente, todas las ganas del mundo de ver si la franquicia logra despegar apostando por la originalidad y huyendo de viejos conocidos.

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