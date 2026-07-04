El mayor fenómeno de anime de 2025 llega por fin a streaming. Tras romper la taquilla, Tanjiro Kamado ahora se prepara para arrasar también en Crunchyroll

Cuando se anunció la llegada a cines de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' una cosa estaba clara: iba a reventar la taquilla. Y ya desde su estreno en Japón en julio de 2025 venía apuntando fuerte, pero según se fue estrenando la película de anime en más y más territorios quedó claro que era el gran fenómeno del año.

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se convirtió rápidamente en un movimiento arrollador que batió decenas de récords de taquilla, tanto para las películas de anime como para el cine japonés. Y ahora, un año después de su estreno, podremos volver a verla... Esta vez desde casita.

Un año espectacular

Desde Crunchyroll, quienes se han encargado de distribuir el anime fuera de Japón, ya nos adelantaron hace meses que la llegada de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' a streaming se iba a hacer de rogar y que tendríamos que esperar a que terminase de mostrarse en salas.

Ahora, aprovechando la Anime Expo 2026 y que el aniversario de la película anda cerca, por fin han confirmado tanto por nota de prensa como en redes sociales su llegada a la plataforma este mismo mes: 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' aterriza en Crunchyroll el próximo 28 de julio a las 17:00, hora española.

Lo hará disponible en versión original y con doblaje en castellano y catalán. También adelanta que habrá otros idiomas de doblaje y subtitulado disponible, así que podemos contar también con el inglés y el español de Latinoamérica.

La andadura en cines de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se saldó con una recaudación global de unos 793,5 millones de dólares frente a su presupuesto de 20 millones. Un éxito tremendo para Ufotable, el estudio detrás del anime. Además, fue nominada a numerosos premios, incluyendo un Globo de Oro y un BAFTA a Mejor película de animación.

Toca recordar que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' es la primera película de una trilogía, que adapta la batalla final de manga de Koyoharu Gotouge. Ahora queda por ver cuándo continúa la historia, que sus responsables han estado muy calladitos sobre la secuela mientras disfrutaban las mieles del éxito.

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