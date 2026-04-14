La película de 'Kimetsu no Yaiba' por fin abandona los cines después de 9 meses. Aún así, 'La fortaleza infinita' se deja pendiente un importante récord de taquilla

Aunque 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' duró lo suyo en cines para ser una película de anime, en Japón todavía seguía siendo un fenómeno taquillero que se negaba a dejar las salas. Desde que se estrenó en julio de 2025, la aventura más reciente de Tanjiro Kamado se seguía proyectando en pantalla grande, pero después de nueve meses ha llegado el momento de echar el cierre.

La esquinita que se nos queda

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha reventado prácticamente todos los récords posibles para una película de anime, e incluso se ha convertido en la película japonesa más taquillera a nivel internacional. Pero, sin embargo, aún no consigue superar el bombazo que fue en su momento su predecesora, 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito'.

Y es que, aunque técnicamente 'La fortaleza infinita' es ahora la película de anime más taquillera de todos los tiempos con una recaudación estimada de 555 millones de dólares... En Japón no supera a 'Tren infinito' por muy poquito.

En el mismo tiempo en cines, 9 meses, 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' llegó a recaudar 40,75 mil millones de yenes (unos 217,48 millones de euros). Por el contrario, 'La fortaleza infinita' se ha tenido que conformar con "solo" 40,13 mil millones de yenes (alrededor de 214,17 millones de euros).

Desde luego, estas cifras siguen siendo una barbaridad, y con el hype que ha levantado este año la película de Ufotable podemos esperar que las cifras sigan creciendo. Especialmente cuando se estrene la última película de la trilogía, aunque también demuestra que 'Tren infinito' definitivamente marcó un antes y un después para la revolución del anime en cines.

Quizás ahora que por fin ha dejado los cines japoneses, la llegada a streaming de 'La fortaleza infinita' esté un poquito más cerca.

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