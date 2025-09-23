Malas noticias si quieres ver 'La fortaleza infinita' en streaming ya mismo. Crunchyroll va a exprimir la película de 'Kimetsu no Yaiba' todo lo posible en los cines

No cabe duda de que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' está siendo el gran fenómeno de anime de 2025, y eso que prácticamente acaba de empezar su andadura en cines internacionales.

En decenas de países ya podemos ver a Tanjiro y el resto de cazadores de demonios adentrándose en la fortaleza infinita de Muzan... Pero si somos de los que estamos esperando a que llegue a streaming para subirnos al carrito, vamos a tener que seguir esperando.

Va para largo

Ya hemos pillado la costumbre de que cuando una película se estrena en pantalla grande, apenas en un par de meses la tenemos disponible en streaming. Así que si nos da tremenda pereza dejarnos caer por los cines o tampoco tenemos demasiado hype, con un poquito de paciencia la podemos ver en casa, pero no va a ser el caso de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'.

Y es que desde Crunchyroll se quieren seguir guardando su gran taquillazo y por ahora va a seguir mostrándose exclusivamente en cines. Según Mitchel Berger, Vicepresidente ejecutivo de Comercio Global, su objetivo es animar a los fans a experimentar la película de anime en pantalla grande, y los cines serán el único lugar donde se podrá ver 'La fortaleza infinita' en 2025.

Es una estrategia curiosa para una plataforma de streaming, pero teniendo en cuenta los números que está haciendo 'Kimetsu no Yaiba' en taquilla (con más de 555 millones de dólares recaudados), es normal que no quieran soltar los cines tan pronto. Así que si queremos ver 'La fortaleza infinita' en cines, vamos a tener que esperar hasta bien entrado 2026.

Y es que si echamos un ojo a los anteriores estrenos en cines de Crunchyroll, normalmente hay que esperar unos cuantos meses para que pasen a streaming. 'Jujutsu Kaisen 0' tardó cuatro meses en llegar a streaming, mientras que 'Spy x Family Código Blanco' tardó cinco. En el caso de 'Haikyuu!! La batalla del basurero', la espera se alargó hasta casi seis meses.

Así que sí, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' terminará llegando a streaming. Aunque teniendo en cuenta los ritmos de Crunchyroll mejor hacernos a la idea de que hasta febrero o marzo de 2026, como pronto, no podremos verla en streaming desde nuestras casitas.

