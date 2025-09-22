'Kimetsu no Yaiba' no tiene por qué terminar con 'La fortaleza infinita'. El anime aún podría tener un as en la manga tras su arrolladora trilogía

Lo de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha sido un fenómeno extraordinario, y es que en apenas dos meses desde su estreno en Japón ha sumado ya una recaudación de más 555 millones de dólares a nivel mundial.

Apenas ha empezado a estrenarse de manera internacional, así que todavía tiene mucha carrera por delante, y la anticipación por la trilogía de películas de 'Kimetsu no Yaiba' está por las nubes.

La cosa va para largo

Ahora bien, la trilogía de 'La fortaleza infinita' no tiene por qué ser necesariamente el final del anime. Especialmente si miramos a todo lo que queda por adaptarse del manga y la posible planificación que puede tener Ufotable en mente.

El final del manga de Koyoharu Gotouge se divide en dos arcos: La fortaleza infinita y la Cuenta Regresiva al Amanecer. Le primero cuenta con un total de 44 capítulos en el manga de 'Kimetsu no Yaiba', mientras que el segundo se expandió a lo largo de 22 capítulos.

Y es que si miramos a la duración de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', la primera película de la trilogía, con sus dos horas y treinta minutos de duración "apenas" le da para adaptar 17 capítulos de manga. Así que solamente para adaptar al completo el arco de La fortaleza infinita nos quedarían 27 capítulos por delante para repartir en dos películas.

Honestamente, no creo que en Ufotable quieran aligerar demasiado el ritmo y decepcionar a los fans. Más bien al contrario, teniendo estos extraordinarios datos de taquilla van a querer alargar 'Kimetsu no Yaiba' todo lo que se pueda. Por eso no me sorprendería si 'La fortaleza infinita' se adapta en tres películas... pero el arco de La Cuenta Regresiva al Amanecer termina teniendo su propia adaptación aún por anunciar.

Y es que, sin entrar en spoilers del manga, el arco de La fortaleza infinita puede acabar con un cliffhanger tremendo en la última película. Así que nos quedarían todavía por delante otros 22 capítulos de manga por adaptar, y aquí es posible que en Ufotable se decidan por una película más o incluso por una temporada de anime corta y tomarse su tiempo para adaptar todo el manga correctamente.

En cualquier caso, 'Kimetsu no Yaiba' es una gallina de los huevos de oro que mueve a millones de fans. Y en Ufotable van a querer cuidarla con mucho mimo para ejecutar el final por todo lo alto que todos esperan... aunque signifique no apresurarse y alargar las cosas un poquito más.

