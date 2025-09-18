'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' cambió este momento clave con el Pilar del Agua, aunque el anime aún puede corregir su error con Giyu Tomioka

La película de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha llegado por fin a nuestros cines con menos de dos meses de retraso frente a su estreno en Japón, y ya se está convirtiendo rápidamente en un tremendo fenómeno a nivel mundial que tiene dando palmas a los fans y está arrasando en taquilla.

Ahora, aunque sea un espectáculo de aúpa, quizás no contente a los fans más exigentes del manga con algunos de los cambios que hemos venido viendo en la película.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del final de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'

Nos perdemos la evolución

'La fortaleza infinita' se ha centrado en tres grandes duelos entre cazadores y demonios, el último y más impactante siendo el combate entre Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra la Luna Superior Tres, Akaza. Como ya sabemos, el enfrentamiento concluye con la derrota de Akaza tras un combate agotador que deja para el arrastre a Tanjiro y Tomioka, pero en el manga se desarrolló de una manera un poco diferente.

Desde el inicio de la película Giyu y Tanjiro forman un dúo formidable que refuerza su relación desde el principio del anime, y a lo largo de 'La fortaleza infinita' les vemos ayudarse y salvarse la vida mutuamente en varias ocasiones. Pero durante la pelea contra Akaza y el flashback de su pasado, la película omite un momento clave del capítulo 154 del manga de Koyoharu Gotouge.

Y es que Tanjiro queda inconsciente tras cortarle la cabeza a Akaza, pero en el manga Giyu se niega a quedarse en el suelo a pesar de estar gravemente herido y está listo para enfrentarse a Akaza de nuevo y sacrificarse por Tanjiro. Y mientras que en la película de anime, Giyu "tan solo" le dice a Akaza que le mate a él antes que a Tanjiro, en el manga este momento viene acompañado de un flashback bastante emocional en el que Giyu recuerda a su hermana Tsutako y a Sabito y decide que no dejará morir nunca más a sus seres queridos.

En este momento del manga nos queda claro que Giyu considera a Tanjiro uno de sus amigos más cercanos y no un cazador de demonio más. Y es que cuando Tanjiro está fuera de combate, el primer instinto de Giyu no es la violencia sino proteger a su amigo, demostrando su evolución a lo largo de la serie tras haber perdido su resolución en el pasado.

Ahora bien, 'Kimetsu no Yaiba' todavía puede corregir este "error". Porque lo más probable es que Ufotable haya omitido este momento para darle un mayor peso emocional a la historia humana de Akaza y el flashback de su pasado. Al cascarnos otro flashback sobre Giyu, la acción quedaría demasiado diluida y se perdería gran parte de este impacto.

Pero si Ufotable sigue la estrategia que se marcó con 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' en su momento, es muy posible que 'La fortaleza infinita' termine reformulada en formato serie, con escenas alargadas y recuperando momentos omitidos como este de Giyu Tomioka.

