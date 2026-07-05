"Quedaos con nosotros". La temporada 3 de 'Silo' se ha distanciado tanto de los libros que su autor ha lanzado una súplica a los fans de la saga de ciencia ficción

Que las adaptaciones suelen tener cambios sustanciales respecto al material original no es ninguna novedad. De hecho, es el pan nuestro de cada día y alimento de los diferentes foros, redes y demás webs de fans. Cuando el autor del material está vivo pueden pasar tres cosas: que simplemente pases a cobrar el cheque (a lo Stephen King); que despotriques de lo lindo contra los guionistas (ahí tenemos a George R.R. Martin) o que estés muy a bordo con ello.

En este tercer grupo nos encontramos claramente a Hugh Howey, el autor detrás de las novellas y relatos que conforman la trilogía de 'Silo' quien no solo se muestra a favor de los cambios que Graham Yost está realizando respecto al material original, también los justifica y suplica paciencia a los fans más estrictos con la adaptación.

Quédate

Y, teniendo en cuenta que la mismísima premisa de la temporada 3 es de por sí algo totalmente inventado –toda la parte de la amnesia inducida de Juliette Nichols–, Howey ha decidido justificar preventivamente estos cambios asegurando que ese es precisamente uno de los temas fundamentales de la saga.

«Quedaos con nosotros en lo que exploramos este tema», ruega el autor de las novelas en su blog, «porque es una de las razones por las que la historia fue escrita en primer lugar.»

En una extensa disertación, Howey habla sobre cómo uno de los temas centrales de la saga es que la historia se repite, que una generación repite los errores de la anterior y solo hay que dejar que pase suficiente tiempo:

«Para mí, 'Wool' era mayormente una historia sobre repetir nuestros errores porque somos terribles a la hora de sabes sus causas o recordar las lecciones que otros aprendieron»

Un tema que empezó a explorar todavía más en lo que expandió la historia a una trilogía. Esto coincidió con la lectura de un reportaje sobre un uso para el propranolol para ayudar a gente a olvidar eventos traumáticos. De ahí surgió la pastilla para olvidar, que se convirtió en algo clave en 'Shift': «esa pastilla es nuestra ignorancia, nuestra cabezonería», explica el autor.

Howey, además, quiere aclarar que toda esta trama de la amnesia y las pastillas no es una excusa para irse por las ramas con la trama o algo similar:

«No os preocupéis, no vamos a alargar esto eternamente. No es un intento de reiniciar la trama para que podamos volver sobre lo ya contado. Hay un sistema dentro de los silos que hace casi imposible una revolución. Eso es por lo que Juliette lucha. Es por lo que nosotros luchamos. Nadie ha logrado escapar de la gravedad del pasado y salir de órbita. Salir del silo no es el camino hacia la libertad; salir de la tradición sí lo es.»

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