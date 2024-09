La rajada de George R.R. Martin a 'La casa del dragón'. Para él, la ausencia de este detalle es imperdonable y puede echar por tierra uno de los momentos más trágicos de la serie

Quien avisa no es traidor y ya se veía durante todo el verano a George R.R. Martin algo descontento, por decirlo suavemente, con el devenir de 'La casa del dragón', la precuela actual de 'Juego de tronos' que terminó el pasado agosto la emisión de su temporada 2.

Tras adelantar días antes que tenía cosas que decir, el autor de la saga se ha quedado a gusto en un largo post, ya borrado, en su blog. Por cierto, spoilers del libro a partir de aquí.

Martin asegura que algo por lo que está cabreado, además de por las patas que tiene los dragones y otras cosas, es por el efecto mariposa que puede producir en la serie uno de los múltiples cambios que ha realizado Ryan Condal en la realización de la serie de HBO... y todo es volver de nuevo a Sangre y Queso.

Efecto maelorposa

Si recordáis, la temporada 2 abría con Sangre y Queso decapitando al príncipe heredero delante de Helaena (Phia Saban) un evento brutal pero que, para los que leímos el libro, carecía mucho del factor "decisión de Sophie" que imbuyó Martin en el texto ya que la ausencia del pequeño Maelor cambiaba el planteamiento por completo (ese «tu madre te quiere muerto» y el trauma que conlleva para ambos).

Aunque al guionista no le hizo gracia que no existiese el infante, al parecer Condal le prometió que el niño nacería en la temporada 3, por lo que Martin accedió al cambio. Sin embargo, según afirma, los planes han cambiado por completo... lo que, en palabras del escritor, provoca un efecto mariposa ya que la no existencia del muchacho hará que algunos de los eventos más importantes de las temporadas 3 y 4 ya no ocurran.

Al menos tal como fueron diseñadas ya que el escritor asegura que uno de los puntos planeados para la temporada 3 es el suicidio de Helaena, que será «sin un motivo particular» tal como declara Martin. Según el escritor al no tener a Maelor (y su muerto) hace que no haya «un terror reciente, un evento detonante que sobrepase a la joven frágil reina.»

Unos cambios por lo que Martin ha discutido largo y tendido por Condal. El escritor se muestra aparentemente frustrado por ver que este "efecto mariposa" parece inevitable.

«Maelor en sí significa poco. Es un niño pequeño, no tiene una línea de diálogo, no hace nada de consecuencia salvo morir... pero el cuándo, el dónde y el cómo importan. Perder a Maelor debilita el final de la secuencia de Sangre y Queso, pero también nos cuesta la escena de Puenteamargo con todo sus horrores y heroísmo, socava la motivación del suicidio de Helaena y lo que llevó a miles a las calles y callejones clamando justicia por su reina "asesinada". Nada de eso es esencial, supongo... pero todo tiene un propósito, todo ayuda a enlazar las tramas, para que una cosa siga otra de una manera lógica y convincente.»

Alternativas no convincentes

El autor plantea, además, varias posibilidades... incluyendo el que sea Jaehaera la que caiga en Puentemargo, lo cual se debe descartar ya que cambiaría demasiado el destino de Poniente. Tiene claro, eso sí, que ahora mismo 'La casa del dragón' tiene que navegar en un efecto mariposa y casi lo más fácil es cargarse a las mariposas:

«No tengo ni idea de lo que tiene Ryan planeado —si de hecho tiene algo planeado— pero dada la ausencia de Maelor desde el episodio 2, la manera más sencilla de proceder debería ser quitarle por completo, perder el fragmento donde Alicent intenta enviar a los niños a un lugar seguro, quitar a Rickard Thorne o enviarle con Willis Fell para que Jaehaera tuviese dos guardias.»

El texto, como os podéis imaginar, ha sido tan llamativo que ha obligado a HBO a responder. Si bien no está claro que ese haya sido el motivo de que Martin haya eliminado el post, desde la cadena enviaron un comunicado en defensa de Condal:

«Hay pocos fans de George R.R. Martin y su libro 'fuego y sangre' mayores que el equipo creativo de 'La casa del dragón', tanto en producción como en HBO. Comúnmente, al adaptar un libro para la pantalla, con su propio formato y limitaciones, se requiere que el showrunner tome decisiones difíciles sobre los personajes y las historias que la audiencia seguirá. Creemos que Ryan Condal y su equipo ha hecho un trabajo extraordinario y los millones de fans que la serie ha acumulado estos primeros dos años continuarán disfrutándola.»

