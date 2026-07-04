Pedro Almodóvar, sobre Hollywood a sus 76 años: "A veces, en Estados Unidos se complican demasiado"

No deja de ser curioso cómo Pedro Almodóvar, pese a ser uno de los cineastas españoles predilectos entre los académicos norteamericanos —dos Oscar, múltiples nominaciones, etc.—, nunca ha sentido una verdadera pulsión por integrarse en Hollywood. Hasta sabemos que una de sus películas influyó en Tarantino. Pero aun así, Almodóvar ha preferido mantenerse en su territorio creativo, lejos de la maquinaria industrial estadounidense. ¿por qué motivo? ¿Qué es lo que no le convence?

"Tienes un equipo descomunal que no necesitas, pero los sindicatos te lo imponen y tienes que aceptarlo"

Esta pregunta quisieron hacérsela al manchego hace unas semanas en una entrevista con El País, y su respuesta fue bastante esclarecedora: "Estoy más cómodo con mi modo de producir, que es más artesanal. A veces, los estadounidenses se complican demasiado la vida. Tienes un equipo descomunal que no necesitas, pero los sindicatos te lo imponen y tienes que aceptarlo. Si se me ocurre otro guion en inglés, tendrá que ser uno con pocas localizaciones, pocos personajes y que sea contemporáneo. Por eso dejé la adaptación de 'Manual para mujeres de la limpieza' con Cate Blanchett: me pareció demasiado complejo asumir esa escala de rodaje y una película de época. Estoy mayor para ponerme a cambiar de cultura. Creo que el resto de mi trayectoria seguirá transcurriendo en España", agregó en el periódico de PRISA.

Siempre puede ser una producción europea

Eso no quiere decir que no quiera rodar en inglés. Hay una manera, y nos la contó durante una charla hace ya varios años: "No creo que nuestra forma de producir encaje con el sistema de Hollywood, la verdad es que no lo creo. Pero, de todos modos, si surge la posibilidad de hacer una película en inglés, creo que tendría que ser siempre a través de una producción europea. Es decir, mi hermano se encargaría de conseguir la financiación, porque no hace falta irse a Los Ángeles para rodar en inglés. Lo único que me hace falta es un buen guion, tal vez adaptando alguna novela estadounidense, y ese sería el momento de dar el paso". Si te lo estás preguntando, sí, esto fue antes de que rodara 'La habitación de al lado' con Tilda Swinton y Julianne Moore de estrellas.

La habitación de al lado (2024) .

Desde luego, a estas alturas, Almodóvar no se va a meter ahora en todo el lío que implica una producción de Hollywood, pero tampoco lo necesita. Su prestigio está más que consolidado, su influencia en cineastas de todo tipo es indiscutible, y su universo creativo funciona mejor cuando se expresa en su idioma y bajo sus propias reglas. Hollywood lo admira precisamente por eso: por ser una voz singular que nunca ha dependido de su industria. Y quizá ahí reside la paradoja más interesante de su carrera: Almodóvar conquistó Estados Unidos sin convertirse en un director de Hollywood.

Aunque leyendo todo esto puede que te surja la pregunta, ¿tuvo oportunidad de meterse de lleno en la industria americana? Afirmativo, hace 20 años le ofrecieron dirigir 'Brokeback Mountain', un proyecto cuyo guion y novela original le encantaban, pero que terminó rechazando. Además de esto, también le propusieron dirigir el remake estadounidense de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', impulsado por Jane Fonda, una oferta bastante interesante que también declinó porque prefería ver cómo otra cultura adaptaba su historia en lugar de limitarse a rehacer su propia película.

Imagen | Julieta. El Deseo - Manolo Pavón

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