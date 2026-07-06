Sam Worthington revela que 'Avatar 4' cambia "completamente la franquicia", y cuál es su película preferida de la saga

Aunque el futuro de la saga todavía genera sus dudas en cuanto a la trama, Sam Worthington ya sabe qué les espera a los fans de 'Avatar'. El actor que da vida a Jake Sully ha revelado que ha leído los guiones de las dos próximas películas y que 'Avatar 4' es, hasta ahora, su entrega favorita. Más allá del entusiasmo, sus palabras apuntan a algo todavía más interesante: que la cuarta película supondrá un cambio enorme para la franquicia de James Cameron.

Un gran giro a la vista

Después del estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza', el futuro de la saga quedó algo en el aire. Aunque la historia termina dejando abierta la guerra entre los Na'vi y la RDA, las dudas sobre el calendario de las próximas entregas y su elevado presupuesto han hecho que muchos se pregunten cuándo llegarán a los cines 'Avatar 4' y 'Avatar 5'.

En una entrevista con CBS Mornings, Sam Worthington confirmó que ya ha leído ambos guiones y no le tembló el pulso a la hora de elegir cuál es su favorita.

"Los he leído. Soy muy afortunado. He leído el cuatro y el cinco, y el cuatro es mi favorito, así que espero que podamos seguir viajando. Cambia por completo toda la dinámica y todo el universo"

Aunque el actor no dio más detalles, ya se sabe que 'Avatar 4' incluirá un salto temporal de unos ocho años tras su primer acto. Ese avance en el tiempo permitirá que personajes como Lo'ak, Kiri y Tuk aparezcan mucho más adultos y asuman un papel todavía más importante dentro de la historia, continuando el relevo generacional que ya comenzó en la tercera película.

Ese salto también podría tener importantes consecuencias para el conflicto entre humanos y Na'vi. Uno de los grandes descubrimientos de 'Fuego y ceniza' fue que Spider acabó siendo capaz de respirar el aire de Pandora sin necesidad de máscara, una capacidad que podría convertirse en un arma decisiva si la RDA consigue reproducirla y utilizarla para reforzar su presencia en el planeta.

Por ahora, el desarrollo de 'Avatar 4' sigue dependiendo de que James Cameron consiga sacar adelante las próximas películas con presupuestos más limitados. La cuarta entrega mantiene, sobre el papel, su estreno previsto para diciembre de 2029, aunque esa fecha podría cambiar. Y todo apunta a que supondrá la mayor transformación que ha vivido la saga desde el estreno de la primera película.

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