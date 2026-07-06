Hoy en Netflix, perversión romántica en un thriller de caza del gato al ratón que cambia todo el rato las tornas

Mantener el fervor por una serie de intriga es tan complicado como el de mantenerlo para una serie romántica, porque es complicado sostener la tensión durante muchas horas y generar sorpresas en el espectador que viene buscando justo eso. Aun así, hay arranques tan sensacionales que nunca se olvidan, como fue el caso de ‘Killing Eve’.

Matando con amor

Creada por Phoebe Waller-Bridge, que tras la primera temporada pasó el testigo a otras cineastas entre las que se incluía Emerald Fennell, esta serie fue uno de los claros fenómenos de esta última década. Sandra Oh y Jodie Comer protagonizan un retorcido juego del gato y el ratón que se puede ver en streaming a través de Netflix.

Eve Polastri tiene un trabajo de alto nivel dentro del MI6, pero muchos de sus días los pasa aburrida en un escritorio y ansía algo más de acción. Profesionalmente, pero también en su vida diaria. Su rutina se verá trastocada cuando forme parte de un grupo de trabajo secreto que persigue a una implacable asesina.

Lo que empieza como un thriller de espionaje cruzado con uno policial con alternancia con villano psicópata se va complicando con el desarrollo de la historia. Aprovechando libros que son material inflamable de por sí, Waller-Bridge crea una montaña rusa del romanticismo entrelazando con buena mala baba estos roles principales.

Esto les permite, al menos inicialmente, distanciarse de lugares comunes y de elaborar protagonistas arquetípicos. Eve y Villanelle forman un interesante vínculo que logra establecerse mucho antes de cruzarse, y se sostiene a distancia. Es buena parte mérito de sus actrices, pero también de cómo está elaborada.

El tono de intriga, unido al humor negro, hace mucho por dar ese golpe de impacto, pero esos primeros compases siguen siendo exquisitos a la hora de establecer una historia atractiva. Sostenerla fue complicado con el cambio de responsables creativos, y cierta necesidad de caer en la satisfacción inmediata así como en tropos que había subvertido elegantemente y con gracia.

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