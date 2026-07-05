La película de ciencia ficción más taquillera del último año presenta su mejor versión: una espectacular aventura que ahora vuelve con un codiciado steelbook

La película de ciencia ficción más taquillera del último año es la misma por la que muchos habrían apostado, ya que todos los precedentes apostaban en esa misma dirección. Me refiero a, obviamente, 'Avatar: Fuego y ceniza', tercera entrega de la multimillonaria franquicia escrita y dirigida por James Cameron. Eso sí, también es, y con mucha diferencia, la que menos ha ingresado de toda la saga al sumar una recaudación mundial de 1.485 millones de dólares.

De hecho, esa cifra no va a crecer ya más, pues 'Avatar: Fuego y Ceniza' ya está disponible en streaming y también en formato físico, que es lo que ahora nos interesa. El motivo es que Disney ha puesto a la venta una edición en steelbook que en Espinof hemos tenido la ocasión de analizar por cortesía de Divisa.

Por lo pronto, el apartado audiovisual es apabullante, ofreciendo una calidad mucho mayor a la que vamos a conseguir en streaming, donde la tasa de compresión hace inviable alcanzar ese nivel superior de calidad de imagen. Si solamente buscáis eso, tenéis disponible una edición sencilla en UHD por 26,99 euros, pero a continuación encontraréis un análisis de la edición en caja metálica, que sale a la venta a un precio de 34,99 euros

El steelbook de 'Avatar: Fuego y Ceniza'

No podía ser de otra forma. Varang fue el mejor personaje de la película y aquí también asume el protagonismo absoluto en una escena aérea que el steelbook reproduce a tamaño completo. Por mi parte, agradezco especialmente que hasta el canto forme parte de la imagen, pues es habitual que ahí se haga un corte.

Además, se mantiene el hecho de utilizar el logo de la saga en el canto, aunque en esta ocasión en tono más apagado que encaja bien con la colorimetría del steelbook. Aquí se nota que se ceniza del título también se ha trasladado al trabajo de diseño visual, pues en el caso de la caja metálica de 'Avatar: El sentido del agua' recuerdo que predominaba el uso del azul con una gama mucho más cálida.

Añado unas cuantas imágenes para que podáis valorar mejor y en detalle cada una de las partes exteriores de esta edición metálica de 'Avatar: Fuego y ceniza'.

Para el diseño interior la imagen de un escenario de Pandora. Correcto, pero sin grandes alardes, que para eso ya está la imagen exterior.

Impecable el trabajo prestado al diseño de los discos, huyendo de la molesta tendencia a usar imágenes simples, a menudo de un único color. Aquí tanto el UHD -a la izquierda- como el blu-ray -en el centro- echan mano de una imagen concreta de la película. Por su parte, el disco de extras acierta al valerse de una imagen del storyboard para hacerlo todo aún más distintivo.

Y muy buen detalle que el título de la película aparezca en español en los discos.

Los contenidos adicionales

Como mencionaba antes, esta edición de 'Avatar: Fuego y ceniza' incluye un tercer disco dedicado en exclusiva a los extras de la película. Ahí hay una estrella totalmente indiscutible, ya que el documental 'Encendiendo la llama: Así se hizo Avatar: Fuego y ceniza' (2:55:33) es uno de los making ofs más completos de todos los tiempos. Y no lo digo únicamente por su duración cercana a las 3 horas, ya que se trata de un repaso extraordinariamente detallado de todo lo que se proponía Cameron en todos los apartados de la función.

Además, 'Encendiendo la llama' está dividido en 11 capítulos diferentes para que cada uno pueda ver simplemente el apartado que más le interese -se da la opción de verlo entero o cada parte por separado-, o como una guía para dividir su visionado en varias partes. Que no me imagino que mucha gente pueda ponerse de repente a ver un documental así de una sentada. A mí lo que más me interesó personalmente fue todo lo relacionado con los storyboards, para tener así más detalles sobre los diferentes diseños que se manejaron.

El resto de extras palidecen en comparación, pero merece la pena destacar dos más. El primero es 'Orientación de la RDA' (13:37), una featurette que juega con la idea de ser una especie de tutorial para los recién llegados a Pandora y que tenéis disponible online aquí. El segundo se trata de 'Tributo a Jon Landau' (21:39) es un sentido homenaje al productor habitual de Cameron -el propio cineasta declara que "él creada ese sentimiento de conexión"- que falleció por sorpresa en verano de 2024 antes de poder ver finalizada la película y que fue un gran defensor del uso del 3D en el cine. Por ponerle una pega, el hecho de estar introducido por Bob Iger, presidente de Disney hasta este pasado mes de marzo de 2026, queda un poco raro, ya que da un toque más corporativo a algo que tendría que centrarse en la emoción. A cambio, ver caracterizado a Landau como Spider corriendo por el set es de lo más divertido.

También se incluyen varios materiales promocionales como el videoclip de 'Dream As One' o un par de tráilers, pero a esto sí que no le veo particular interés.

Dicho esto, no está claro si el plan es lanzar más adelante una edición más completa en lo referente a contenidos adicionales. Ya es lo que se hizo con las dos primeras entregas, por lo que a nadie le sorprendería que volviese a pasar lo mismo con 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

En definitiva

El steelbook de 'Avatar: Fuego y Ceniza' es imprescindible para todos aquellos que coleccionen ediciones en caja metálica y también para aquellos que disfrutasen mucho con esta tercera entrega de la saga ideada por James Cameron.

Sí que queda la duda sobre si habrá una versión mejor en cuanto a contenidos, pero hasta ahora nunca ha habido dos steelbooks diferentes de las películas de 'Avatar' en España, así que ahí ya también depende de qué prefiera cada uno. Y eso teniendo en cuenta que aquí hay un pedazo documental de casi tres horas de duración que ya abarca casi todo.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las 41 mejores películas de ciencia ficción de la historia