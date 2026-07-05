El fracaso de 'Supergirl' es aún más catastrófico de lo que parecía, pero el verdadero desastre en la película de DC sucedió tras las cámaras

Nadie puede poner ya en duda que 'Supergirl' ha sido un fracaso tremendo, hasta el punto de que ya se habla de pérdidas que podrían alcanzar los 100 millones de dólares. Eso sí, dicha cifra quizá tenga que revisarse al alza tras el enorme batacazo que la película protagonizada por Milly Alcock se ha pegado durante su segundo fin de semana en cines.

El motivo es que 'Supergirl' apenas ha sumado 19 millones de dólares de recaudación mundial durante ese periodo, lo que supone una catastrófica caída del 70%. Y la guinda del pastel es que todavía apenas lleva una recaudación mundial de 100,5 millones de dólares, una cifra que ya habría sido bastante decepcionante si fuese lo que llevase acumulado al final de su primer fin de semana.

Ya no hay salvación posible para 'Supergirl' en cines, pero lo que muchos se preguntan es qué es lo que ha llevado a que la película pinche de esta forma, porque además la crítica tampoco ha sido muy amable con ella -apenas logra un 54% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, mientras que el público también ha sentenciado que no merece mucho la pena.

"No estaban alineados creativamente"

Lo cierto es que la raíz de todo parece estar en la enorme batalla que se produjo tras las cámaras entre Craig Gillespie, director de la película, y James Gunn, el mandamás creativo de esta nueva DC. Eso es lo que aseguran desde The Hollywood Reporter, donde aportan detalles que dejan claro que seguro que desde Warner ya veían venir esta debacle.

"No estaban alineados creativamente es la forma educada de describir las cosas", según una fuente anónima. Pero esas diferencias crecieron tras completarse el rodaje y que todos los implicados viesen que 'Supergirl' no funcionaba, complicándose todo aún más cuando un pase de prueba llevó a que el estudio tomase cartas en el asunto.

La primera medida fue fichar al guionista Jeremy Slater con la idea de sentar las bases para nueve días adicionales de rodaje con las que enderezar el resultado final. Además, la película cuenta con dos montadores como Tatiana S. Riegel, colaboradora habitual de Gillespie, y Fred Raskin, hombre de confianza de Gunn que aquí se centró en satisfacer los deseos del estudio.

Lo curioso es que esos esfuerzos parecía que hacían que la cosa mejorase y en un pase de prueba se consiguieron las mejores valoraciones que 'Supergirl' iba a conseguir. Lo lógico habría sido seguir en esa dirección, pero la decisión fue crear una competencia entre la visión de Gillespie y la del estudio, lo que llevó a que ambas versiones acabasen con una valoración peor a la que se había logrado con la anterior.

Eso sí, el montaje potenciado por el estudio consiguió una valoración ligeramente mejor, por lo que esa fue la que acabó estrenándose en cines. ¿Supone eso que la de Gillespie era radicalmente diferente y que casi era una película diferente? Tampoco parece ser para tanto, pero la cosa quedó ahí y nunca volvió a hacerse un pase de prueba.

Eso llegó a que Gillespie encontrase multitud de obstáculos cada vez que estaba convencido de que había que añadir algo a la película. Ya dio igual, porque la película ya estaba sentenciada, pero, al menos por ahora, no va a llevar a que haya cambios dentro de DC. Ya veremos si eso sigue así en caso de encadenar algún batacazo más...

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