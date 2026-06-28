'Supergirl' se estrella en taquilla con peores datos que 'Morbius' y complica el futuro de la nueva DC de James Gunn

El hecho de estrenarse apenas una semana después de 'Toy Story 5' siempre iba a jugar en contra de 'Supergirl', pero lo suyo habría sido que la película de DC lograse el número 1 en los cines de Estados Unidos. No ha sido el caso, ya que la aventura liderada por Milly Alcock se ha estrellado en las salas de Estados Unidos con unos datos de taquilla muy decepcionantes.

A falta de los datos definitivos que llegarán mañana, 'Supergirl' ha debutado con 38 millones de dólares en las salas norteamericanas, una cifra muy discreta que tampoco mejora en el resto del mundo, donde suma 30 millones adicionales para un total de 68. Por ponerlo en perspectiva, 'Morbius' arrancó en su momento con unos ingresos mundiales de 84 millones -39 en Estados Unidos y 45 en el resto del mundo-, solamente para despeñarse por completo después.

Tremendo batacazo

Además, esos 38 millones la sitúan en segunda posición en el top de Estados Unidos, quedándose lejísimos de los 70 millones adicionales que logra 'Toy Story 5'. Para complicarlo todo más, la película de Pixar ha sumado 159 millones de taquilla mundial solamente durante este fin de semana, bastante más del doble que 'Supergirl'.

Ahora habrá qué ver cómo evoluciona 'Supergirl' durante las próximas semanas, pero todo apunta a un batacazo histórico que obligará a Warner a replantearse el futuro de la nueva DC de James Gunn. Este último tiene a su favor que 'Clayface' ya está lista para estrenarse en octubre y que solamente ha costado 40 millones, por lo que ahí es probable que acabe siendo un éxito.

Recordemos también que 'Superman' arrancó hace un año con unos ingresos mundiales de 217 millones de dólares, por lo que 'Supergirl' no consigue ni un tercio de lo que logró en su primer fin de semana la película protagonizada por David Corenswet.

Tampoco hay que olvidarse de que la semana que viene llega la sorprendentemente divertida 'Minions & Monsters' y que el 8 de julio será el turno del remake en imagen real de 'Vaiana' ('Moana'). Cero sorpresas si 'Supergirl' pierde salas a marchas forzadas y para entonces quizá ya ni esté en el top 10 de Estados Unidos...

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