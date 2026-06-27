El público dicta sentencia sobre 'Supergirl' y afirma que es mejor que la anterior película del personaje. Pero las buenas noticias para DC acaban ahí

Las malas noticias se le acumulan a Warner con 'Supergirl', ya que la segunda película del nuevo DC está funcionando bastante mal en taquilla y lo más probable es que provoque pérdidas millonarios. Ahora tenemos unas primeras opiniones reales del público, donde la única conclusión buena que se puede extraer es que ha gustado más que la anterior versión del personaje protagonizada por Helen Slater en 1984.

La cuestión es que 'Supergirl' se tiene que conformar con una B- en Cinemascore, una valoración bastante baja que solamente no es necesariamente una mala señal si se trata de una película de terror. En el caso del cine de superhéroes es tan baja que no hay ni una sola película del DCEU que recibiese una nota inferior...

De hecho, entre el cine más o menos reciente de DC solamente hay un par de ejemplos que se quedan por debajo. Ese dudoso honor pertenece a 'Joker 2', que tuvo una D, y 'Jonah Hex', que se quedó en una C-. Hasta un batacazo como 'Green Lantern (Linterna verde)' superó a 'Supergirl' al conseguir una B.

En el caso de Marvel sí que tenemos una aventura del MCU que tuvo la misma nota que 'Supergirl', pues 'Capitán América: Brave New World' también se tuvo que conformar con una B-, mientras que justo por encima encontramos a 'The Marvels' con una B.

Como apuntaba antes, la película dirigida por el australiano Craig Gillespie también se queda por encima de la versión de 'Supergirl' estrenada en 1984, pero tampoco por mucho, ya que ese largometraje consiguió una C+, la nota inmediatamente inferior. Y luego fue un tremendo desastre en taquilla, así que no pinta nada bien...

¿Y cómo encaja en la carrera de su director?

Y si nos fijamos solamente en que está dirigida por Gillespie, lo cierto es que también es la película de su filmografía que recibe una valoración más baja en Cinemascore:

Habrá que ver hasta qué punto afecta esto al recorrido comercial de 'Supergirl', pero todo apunta a que la nueva DC de James Gunn se juega mucho con el estreno de 'Clayface' este próximo mes de octubre...

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