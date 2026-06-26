'Supergirl' se pega un batacazo en taquilla, pero la película de DC logra superar al mayor fracaso de Marvel

Hubo un tiempo en el que 'Supergirl' parecía una buena idea de DC para seguir convenciendo al público de que las cosas habían cambiado bajo el mando de James Gunn. Por desgracia, la tibia reacción que ha tenido la película protagonizada por Milly Alcock y Jason Momoa se ha traducido en un primer batacazo en taquilla que apunta a que no será el último.

La cuestión es que 'Supergirl' se ha tenido que conformar con sumar 7,8 millones de dólares durante las previews del jueves en Estados Unidos. Es un dato algo flojo que apunta a que ni siquiera va a lograr llegar a los 40 millones de recaudación durante su primer fin de semana, una cifra que era el pronóstico más pesimista hasta la fecha. Y eso que se han hecho varias revisiones a la baja durante estas últimas semanas.

Pinta mal la cosa para 'Supergirl'

El consuelo que le queda a Warner es que esa cifra permite a 'Supergirl' superar los 6,6 millones que logró 'The Marvels' en su momento. Luego acabó convirtiéndose en el mayor fracaso de la historia de Marvel, por lo que tampoco es que sea un gran logro para el largometraje dirigido por Craig Gillespie.

Esa cifra también le permite superar a títulos como 'Morbius', que arrancó con 5,7 millones o 'Black Adam', que consiguió 7,6 millones. A cambio también se queda por detrás de los 9,7 millones de 'Flash', y la película liderada por Ezra Miller acabó siendo un fracaso estrepitoso pese a ser una de las mejores películas del DCEU.

Ahora habrá que ver cómo evoluciona la cosa, pues 'Supergirl' no es una película precisamente barata -se habla de un presupuesto de 170 millones-, por lo que necesitaría llegar al menos hasta los 400 millones para poder empezar a hablar de que ha sido rentable con su paso por salas. Lo tiene bastante difícil.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2026



