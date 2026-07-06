Jesse Eisenberg obtendrá la ciudadanía polaca para trabajar más en Europa: en EE.UU., "las películas que me gustan son cada vez más difíciles de hacer"

Lo habitual en la carrera de un actor es que, a medida que prospera en la profesión, termine desembarcando en Hollywood y dejando atrás otros proyectos repartidos por el mundo. Es lo normal: en la meca del cine están los papeles mejor pagados, las estrellas más reconocidas con las que compartir cartel y las leyendas del celuloide con las que cualquiera sueña trabajar. Pero también existe el camino inverso: artistas con carreras consolidadas que, por distintos motivos, prefieren alejarse de Hollywood para explorar otros tipos de cine. Jesse Eisenberg ('La red social') es uno de ellos.

Películas que ya no encuentra en Hollywood

El que fuera Lex Luthor en 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia' espera estos días recibir la ciudadanía polaca —y, con ella, la europea— no solo para reforzar su vínculo con sus raíces, sino también para poder pasar más tiempo rodando en Europa Central. Eisenberg asegura que es el tipo de cine que quiere hacer, uno que, dice, cada vez cuesta más encontrar en Hollywood. Así lo explica:

"Estar aquí tiene un significado especial para mí en este momento, porque exactamente en una semana recibiré mi ciudadanía polaca. La busqué por la herencia de mi familia, pero también porque quiero pasar más tiempo de mi vida y de mi carrera trabajando en Europa, específicamente en Europa Central. En América, muchas de las películas que tanto amo —historias a escala humana, películas extrañas de presupuesto medio— se han vuelto cada vez más difíciles de hacer, pero en Europa esas películas prosperan y son celebradas".

El también director compartió la noticia, según recoge THR, tras recibir una gran ovación este sábado, 4 de julio, durante el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (KVIFF), en la República Checa, donde presentó 'The Double' (2013), dirigida por Richard Ayoade, en la que Eisenberg interpreta el papel principal. De hecho, aseguró que era la primera vez que veía el films, ya que no suele revisar sus trabajos "porque no puedo mirar mi propia cara". Sin embargo, ahora que ha dado el salto a la dirección, lo hará más.

Actualmente trabaja en 'The Debut', protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti, un proyecto que también ha escrito entre otras cosas y que narra la historia sigue de una ama de casa tímida y modesta que, al ser elegida para un pequeño papel en un teatro comunitario, se convierte en una actriz de método obsesiva y celosa, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger la integridad artística de su personaje marginal, incluso si eso implica declararle la guerra al dominante director de la obra.

Imagen | KVIFF

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