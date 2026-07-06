Este anime de rock y romance llega en 2027, y tiene el aprobado de Nirvana. El "yuri verde" desvela su primer tráiler: "A Kurt Cobain le habría encantado"

La Anime Expo 2026 nos ha dejado varios bombazos muy prometedores, como el primer vistazo a la segunda temporada de 'Witch Hat Atelier', un primer adelanto de lo nuevo de 'Tragones y Mazmorras' y un despampanante tráiler de 'Black Clover' antes de su regreso en unos meses.
Pero en cuanto a series de estreno que tenemos que tener fichadas de cara al año que viene, la que va a venir pisando fuerte es 'The Guy She Was Interested In Wasn’t A Guy At All'.
A ritmo de Nirvana
'The Guy She Was Interested In Wasn’t A Guy At All' ('Ki ni Natteru Hito ga Otoko Janakatta') de Sumiko Arai también es conocido por sus fans como "el yuri verde" por el característico color verde de sus portadas. Es un romance centrado en dos protagonistas femeninas que comparten un fuerte amor por la música rock, un elemento central para la historia y para su relación.
Aya Osawa se cuela por el dependiente de su tienda de discos favorita, pero lo que no sabe es que en realidad es su compañera de clase, Mitsuki Koga. 'The Guy She Was Interested In Wasn’t A Guy At All' ya ha cosechado un buen éxito como manga y ahora prepara su salto a anime de la mano de CloverWorks, el estudio detrás de 'Bocchi the Rock!', 'Spy x Family' y 'La nobleza de las flores'.
Durante la Anime Expo se ha dejado ver un primerísimo tráiler del anime, y además se ha confirmado que su opening contará 'Breed', de Nirvana, como opening. Un auténtico detallazo que resalta todavía más la importancia de la música en la trama, y además Dave Grohl, líder de Foo Fighters y antiguo batería de Nirvana ha dado el aprobado definitivo al anime.
"Creo que a Kurt [Cobain] le habría encantado. ¡Dios mío, por supuesto!", respondió Ghrol a Arai, quien dio las gracias a Nirvana por permitir usar su tema para el anime. "Esto [el manga] tiene el mismo mensaje, estética y vibra. Es muy guay"
El anime de 'The Guy She Was Interested In Wasn’t A Guy At All' está programado para enero de 2027, y será uno de las primeras series con las que arrancaremos el año. Eso sí, por ahora el manga de Arai tan solo cuenta con cuatro volúmenes publicados, así que seguramente tan solo tengamos por delante una temporada corta de unos 12 o 13 episodios.
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