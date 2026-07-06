El creador de 'Yellowstone' Taylor Sheridan cree que el cine del oeste está más vivo que nunca: "Cada vez que alguien hace un buen Western, es un éxito rotundo"

La fiebre de 'Yellowstone' y sus sucesoras le ha devuelto al western el protagonismo que merece, aunque para Taylor Sheridan el género nunca estuvo realmente en crisis. Mientras durante años Hollywood insistía en que las historias de vaqueros ya no interesaban al público, el creador de la saga televisiva más exitosa de los últimos tiempos siempre defendió justo lo contrario: que el problema nunca fueron los westerns, sino las malas películas.

El western no ha muerto

Durante una conversación en el pódcast de Bill Simmons, Taylor Sheridan recordó que vender 'Yellowstone' fue mucho más complicado de lo que puede parecer. En prácticamente todas las reuniones con cadenas y ejecutivos se encontró con el mismo argumento: que el género estaba acabado y que el público ya no quería ver historias de vaqueros.

Según explicó, muchos utilizaban como ejemplo el fracaso de 'Cowboys & Aliens', la película de Jon Favreau protagonizada por Harrison Ford y Daniel Craig, para justificar esa idea. Sheridan recordó aquel momento:

"Tuve esa discusión muchas veces. Decían: Mira, acaban de intentar hacer esto, hicieron esa película, Cowboys & Aliens. El género de vaqueros está muerto".

Sin embargo, el creador de 'Yellowstone' nunca compartió esa opinión. Su respuesta era siempre la misma: "El género de vaqueros no está muerto. Lo que sí lo está son las películas absurdas sobre vaqueros y extraterrestres. Ese es un mal género, mejor no lo hagan".

Para Sheridan, la prueba está en que cuando que Hollywood apuesta por un western sólido, el público responde. En la misma entrevista recordó títulos como 'Sin perdón', '3:10 to Yuma' o 'Silverado' como ejemplos de películas que sí que demostraron que sigue habiendo interés. "Cada vez que alguien hace un buen western, es un éxito rotundo. Siempre".

El motivo, según él, es mucho más profundo que una simple cuestión de moda. Para él, el western representa un periodo fundamental de la historia estadounidense y funciona como una especie de equivalente a los relatos medievales europeos.

"Porque es algo muy propio para los estadounidenses para explorar, ese período nos resulta fascinante. Es lo más parecido que tuvimos a la Edad Media. Nuestra Edad Oscura, nuestra época medieval, fue el siglo XIX posterior a la Guerra Civil".

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