Taylor Sheridan, productor y creador de 'Yellowstone', cuenta su secreto: "A las cadenas les encanta esa mierda para justificar su existencia"

Hablar de Taylor Sheridan no es solo hablar de 'Yellowstone', uno de los mayores fenómenos de audiencia en Estados Unidos en la última década, con cifras comparables a Juego de Tronos. También es hacerlo de un creador cuyo talento detrás de las cámaras sostiene, prácticamente en solitario, buena parte de la programación de un servicio de streaming. Series como 'Mayor of Kingstown', 'Tulsa King', 'Landman' o 'Lioness' llevan su firma. ¿Cómo consigue tiempo para todo esto? Lo ha querido explicar.

La respuesta corta es una combinación de dos factores: mandar al carajo la burocracia tradicional de la industria y haber blindado un núcleo duro de colaboradores que lo acompaña desde los días de 'Wind River', en el que la confianza es ciega. Sheridan ha dinamitado el manual de estilo de Hollywood para construir un sistema hiper-eficiente que reduce los tiempos de preproducción de doce a solo cuatro semanas. ¿Su mayor enemigo? Los comités y las infinitas reuniones de las cadenas de televisión que, según el propio creador, solo sirven para ralentizar el trabajo y justificar salarios de ejecutivos.

"En nuestro equipo todos hemos ascendido desde dentro, así que todo el mundo entiende cómo trabajamos y es jodidamente eficiente. Nunca hacemos esas reuniones donde un montón de gente se sienta a hablar del tono del guion: ¿pero es que no lo has leído ya? (…) A las cadenas les encanta esa mierda para justificar su existencia, todos esos mandos intermedios. Quieren hacer reuniones de tono o sesiones para mostrar toda la utilería que vamos a usar. Nosotros no hacemos esa mierda porque pienso: '¿Necesito tu permiso sobre qué encendedor voy a usar en esta maldita escena? Qué tal si simplemente tomo la decisión y usamos el mismo mechero en todas estas malditas series'". - Podcast de Joe Rogan

"Así que simplemente lo optimizamos y lo hicimos de manera que sea muy eficiente. Normalmente, una serie de televisión empieza y se preparan durante 12 semanas antes de empezar a rodar. Nosotros lo hacemos en cuatro", añadió el productor y guionista. Así consigue el creador de 'Yellowstone' estirar las horas de un reloj que, para cualquier otro showrunner, resultaría insuficiente. Al sustituir los comités ejecutivos por la confianza ciega en su equipo, Sheridan puede tener así varias series en marcha.

Pero claro, nada de esto sería posible sin la confianza de la industria en un hacedor de grandes éxitos televisivos. De momento podemos disfrutar en antena de 'Rancho Dutton', la segunda secuela del universo Yellowstone que ha sido ya renovada por Paramount+ —se emite en España vía SkyShowtime— por una segunda temporada. 'The Madison', otra serie con su firma, también triunfó en audiencia y regresará con al menos dos temporadas más. En definitiva, todo lo que toca se vuelve oro.

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