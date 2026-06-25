Los herederos de 'Yellowstone' confirman su nueva vida. 'Rancho Dutton' ha sido renovada por una temporada 2

En lo que la serie está llegando a su final, programado para la semana que viene en su emisión original (y la siguiente aquí en España), tenemos una gran noticia para los fans de Beth y Rip. Paramount+ ha decidido renovar 'Rancho Dutton' por una temporada 2.

Una decisión que, la verdad, era bastante obvia teniendo en cuenta que la serie ha estado perenne en los listados de lo más visto tanto en la nombrada plataforma como en SkyShowtime, su casa en España y buena parte de Europa. De hecho, su estreno fue seguido por 12,9 millones de espectadores solo en Paramount+, siendo el mejor debut de la historia del servicio.

Más vida ranchera

«Beth y Rip están entre los dúos más icónicos de la historia de la televisión», proclama la jefa de originales de Paramount+, Jane Wiseman, en el comunicado de renovación. Propagandas aparte, la verdad es que los herederos más directos de 'Yellowstone' han triunfado y atrapado tanto a recién llegados como a los que ya llevaban tiempo siguiéndoles la pista a los personajes.

Esta renovación de 'Rancho Dutton' se une a la de la serie protagonizada por otro de los vástagos de John Dutton (Kevin Costner), Kayce (Luke Grimes) ya que la cadena estadounidense CBS también renovó 'Marshals' allá por el pasado mes de marzo.

Protagonizada por Kelly Reilly y Cole Hauser, 'Rancho Dutton' incendiaba literalmente el buen final que dieron a los personajes en 'Yellowstone' y los mandaba a construirse una nueva vida en Texas. Un cambio de aires propiciado, según se comentó en su momento, por temas de contrato. Independientemente de eso, lo que se puede asegurar es que esta nueva vida de los herederos está funcionando indiscutiblemente.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026 hasta ahora