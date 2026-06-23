'Rancho Dutton' acaba de desvelar por fin a su villano y no es para nada quien parecía al principio

El episodio 7 de 'Rancho Dutton' ha cambiado por completo la percepción sobre uno de sus personajes más enigmáticos. Durante semanas, todo apuntaba a que Mariano Reyes era el gran villano oculto de la serie, el hombre que movía los hilos de los negocios turbios e incluso el responsable indirecto de la crisis que atraviesa el rancho de Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser). Sin embargo, el último capítulo ha desmontado por completo esa idea.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de la serie

El principal sospechoso cambia

La serie nos presenta a un joven Mariano muy alejado de la imagen del malo de la película: un antiguo capataz del 10 Petal, íntegro, protector y dispuesto a ayudar a Beulah Jackson en uno de los momentos más traumáticos de su vida. El giro no solo reescribe el pasado del personaje, sino que deja nuevos interrogantes sobre la verdadera naturaleza de Beulah, la identidad de los auténticos antagonistas y los secretos familiares que todavía permanecen ocultos.

Hasta ahora, las pistas parecían señalar directamente a Mariano. Su misteriosa llamada a Beulah Jackson y las sospechas de que el ganado infectado que llegó al rancho Dutton procedía de México alimentaron la teoría de que era el cerebro de las operaciones clandestinas del Rancho 10 Petal e, incluso, un supuesto miembro de un cártel que controlaba la explotación desde las sombras.

Sin embargo, el episodio 7 cambia radicalmente esa percepción. A través de un flashback conocemos al joven Mariano Reyes, jefe del Rancho 10 Petal décadas atrás, que acompaña a una joven Beulah Jackson a un club de Fort Worth. Lejos de mostrarse como un personaje violento o manipulador, aparece como un hombre educado, tranquilo y profundamente preocupado por ella cuando descubre que ha sido víctima de una agresión sexual.

Ese pasado plantea nuevas preguntas sobre la relación entre ambos. Mariano ayuda a Beulah a ocultar lo sucedido para protegerla de la reacción de su padre y ambos pasan a compartir un secreto que marcará sus vidas. A partir de ahí, la serie deja entrever que la relación entre los dos pudo hacerse mucho más estrecha, especialmente teniendo en cuenta que Joaquín Reyes es el hijo adoptivo de Beulah y comparte el apellido de Mariano.

El capítulo también revela otro de los grandes secretos de la familia Jackson. En un segundo flashback, Beulah obliga a Mariano a llevarla hasta la casa de Luke, el hombre que la agredió, para comunicarle que está embarazada. Sin embargo, la visita termina de forma inesperada cuando Beulah le dispara y lo mata delante de Mariano, que se convierte en el único testigo del crimen.

Con todas estas revelaciones, la serie cambia por completo las fichas del tablero. Mariano deja de perfilarse como el gran enemigo para convertirse, incluso, en un posible aliado de cara al desenlace de la temporada. Mientras Rob-Will Jackson se hace con el control del Rancho 10 Petal mediante el chantaje, no se descarta que Mariano regrese para enfrentarse a él y proteger tanto el legado del rancho como los secretos que comparte con Beulah.

La serie está disponible en SkyShowtime.

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