Hayao Miyazaki, director de 'La princesa Mononoke', reflexiona sobre los villanos de Studio Ghibli: "Es fácil crear un villano que sea un agente inmobiliario tarado"

Hayao Miyazaki tiene una forma muy especial de ver el mundo, y también una filosofía única a la hora de creer historias. Para él no todo son blancos y negros, y es algo que se puede comprobar fácilmente en sus películas y, especialmente, por cómo retrata a sus villanos.

Incluso en aquellas que pueden ir dirigidas a un público más infantil, como 'Ponyo en el acantilado' o 'El viaje de Chihiro', Miyazaki no se queda con personajes ni tramas facilonas. Como el propio director afirmó, sus películas no son "una batalla entre el bien y el mal", sino una manera de mostrar el mundo y ayudar al público a descubrirlo.

No es tan fácil

Esta filosofía también se aprecia en 'La princesa Mononoke', que aunque muestra de manera muy clara el conflicto entre industria y naturaleza, se aleja de un enfoque simplista. Porque no todo es tan fácil, y muchas veces sus antagonistas son simplemente personajes que actúan para proteger a los suyos, o porque creen fervientemente que están en lo correcto.

"Si retratas a alguien que es malvado y luego simplemente lo matas, ¿qué sentido tiene?", reflexionó Miyazaki en una entrevista mientras promocionaba 'La princesa Mononoke' en Estados Unidos. "Es fácil crear un villano que sea un agente inmobiliario tarado, y lo matas y hay un final feliz. ¿Pero qué pasa si una buenísima persona se convierte en ese magnate inmobiliario?"

Y es que, si comparamos a Eboshi, la gran antagonista de 'La princesa Mononoke' con los villanos de la animación occidental de la época, como los de Disney, es capaz de ser increíblemente compasiva y cruel al mismo tiempo.

Porque, al fin y al cabo, no es una villana al uso, sino que es una mujer que trata de sobrevivir como puede y sacar adelante a su gente. En un reflejo fantástico de la industrialización masiva de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, que de paso nos deja un brutal mensaje ecologista aunque no fuera el objetivo de Miyazaki.

"Nunca he querido hacer películas con mensajes. Pero no puedes hacer una película sin que tenga un tema principal, eso está claro", afirmó el director.

Aunque ojo, que si toca hacer villanos de opereta, Miyazaki también demuestra que se le dan de miedo. Porque ahí tenemos al malvado Conde de 'El castillo de Cagliostro', al que solo le falta retorcerse el bigotillo mientras maquina un plan maquiavélico. Pero si nos vamos a sus villanos más icónicos, como Eboshi, Yubaba o la Bruja del Pantano, queda claro que (además de escribir personajes femeninos estupendos), Miyazaki demuestra que, a veces, un villano es solo un protagonista con su propia agenda.

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